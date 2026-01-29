INVI: Así funciona su sistema para obtener una vivienda

¿INVI tiene créditos con tasa de cero interés? Así funciona su sistema de vivienda (INVI CDMX)

El Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ofrece créditos con tasa de interés cero para facilitar el acceso a una vivienda digna a familias capitalinas. Este esquema busca impulsar el financiamiento social y apoyar a sectores con dificultades para acceder a créditos tradicionales.

Si uno de tus objetivos para 2026 es comprar casa en la CDMX, aquí te explicamos cómo funciona el sistema de vivienda del INVI y en qué consiste su modelo de financiamiento sin intereses, además de los puntos clave que debes conocer antes de iniciar el trámite.

¿Cómo funciona un crédito de vivienda tasa cero del INVI en CDMX?

El Programa de Vivienda en Conjunto (PVC) del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ofrece créditos sin intereses para adquirir, construir o rehabilitar vivienda a personas que no cuentan con casa propia y cumplen con criterios socioeconómicos específicos.

Al ser un financiamiento a tasa cero, la deuda se calcula únicamente sobre el monto autorizado, sin cargos adicionales por interés.

El esquema puede contemplar aportaciones del solicitante, determinadas según su capacidad de pago y las características del proyecto habitacional.

Para acceder al apoyo, es obligatorio pasar por un estudio socioeconómico, el cual define si la persona es candidata al financiamiento y bajo qué condiciones se integrará su expediente dentro del programa.

¿Cada cuándo se paga un crédito de vivienda tasa cero del INVI en CDMX?

En cuanto al plazo y la forma de pago, el PVC no opera como un crédito hipotecario tradicional con periodos estándar. Los tiempos y montos se establecen de manera individual, a partir de la evaluación financiera que realiza el INVI durante el trámite.

En algunos desarrollos de vivienda social bajo este esquema de tasa cero, se han registrado plazos de hasta 20 años para cubrir el financiamiento, lo que permite a las familias contar con pagos accesibles y ajustados a su nivel de ingresos.

INVI CDMX tasa cero: así se asignan los créditos de vivienda

De acuerdo con el portal oficial del INVI, el acceso al Programa de Vivienda en Conjunto se realiza a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, mediante la aplicación de una cédula socioeconómica.

Este instrumento permite identificar a familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o que habitan en zonas de riesgo dentro de la Ciudad de México. La solicitud es evaluada y enviada al Comité de Financiamiento, encargado de autorizar el crédito.

El ingreso al programa puede darse bajo dos esquemas principales: cuando el suelo proviene de un predio expropiado, las personas que ya habitan el lugar son beneficiadas directamente con un crédito; y cuando los solicitantes pertenecen a una organización social, el representante es quien gestiona la solicitud ante el Instituto.

Las ayudas de beneficio social se asignan según la capacidad de pago del solicitante, con el objetivo de completar el financiamiento requerido o bajo líneas específicas de apoyo.

También pueden otorgarse como apoyo para renta temporal, por acuerdo del H. Consejo Directivo, a familias que deben desalojar sus viviendas por obras de reconstrucción o por vivir en zonas de alto riesgo.