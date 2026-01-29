Niegan amparo a OCESA para librar imputación por caso AXE Ceremonia

Tragedia en el AXE Ceremonia El público general vio la presencia de la SEMEFO. (Adrián Contreras)

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México negó un amparo a la empresa Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) en el que buscaban evitar ser imputadas por la instalación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, en el festival AXE Ceremonia 2025.

Dada la determinación del rechazo del amparo 68/2026, OCESA se sumará a las empresas imputadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo tanto, podría enfrentar cargos penales por el delito de homicidio culposo.

El pasado 12 de enero, dos días antes de que se expusiera el acuerdo donde OCESA y LOBO serían imputadas, representantes de los corporativos acudieron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal a promover amparos en contra de dicha resolución, que le impidiera a la Fiscalía señalarlos de negligencias durante la celebración del espectáculo en el Parque Bicentenario.

La empresa de seguridad LOBO, perteneciente a OCESA, también fomentó un amparo para librar señalamientos en la carpeta de investigación.

El pasado siete de enero, se celebró una audiencia de omisiones en contra de la Ministerio Público que lleva el litigio, en la que la autoridad judicial explicó que la obligación de la Fiscalía era imputar a las personas morales involucradas que fueron denunciadas, en este caso, OCESA y LOBO. Después, el 14 de enero, se emitió un acuerdo en el que se confirmó que los corporativos serían imputados.