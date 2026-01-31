Capturan a 2 de “Los Yerena”, facción de “Los Malcriados 3AD” en ÁO

Detenido Miguel Ángel Llerena Cruz, alias "Tamba". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Miguel Ángel Llerena Cruz de 36 años alias “Tamba” y Gabriel López García de 36 años, integrantes de la célula delictiva conformada principalmente por familiares conocida como “Los Yerena”.

Esta facción delictiva está dedicada a la venta de droga en la colonia Piloto Adolfo López Mateos, de la alcaldía Álvaro Obregón, facción del grupo delictivo “Los Malcriados 3AD”.

“El Tamba” es encargado de la distribución de narcóticos a los vendedores en calles, mientras que Gabriel García era el responsable de informar los movimientos de las autoridades en la alcaldía.

Junto a elementos de la Secretaría de Marina, en el cruce de las calles Puerto Mazatlán y Puerto Nautla, los uniformados fueron solicitados por un ciudadano quien refirió que, metros adelante, dos sujetos intercambiaban droga y amenazaban a las personas.

Cuando los agentes se acercaron al sitio, los criminales intentaron huir, pero uno de ellos rápidamente fue interceptado, mientras que el otro aventó al piso un teléfono celular y fue asegurado en el punto.

A estos sujetos les aseguraron 30 envoltorios de papel con cocaína en piedra, el teléfono celular y dinero en efectivo.

Ya en el Ministerio Público, las autoridades identificaron que Miguel Ángel Llerena Cruz fue detenido en dos ocasiones en el año 2023 por delitos contra la salud.

Brazos de “Los Malcriados 3AD”

El último golpe que la policía capitalina dio a “Los Yerena” fue en 2023, cuando fue detenido el líder de esta banda criminal, José “N”. Además, fueron capturados Miguel Ángel “N” alias “El Gordo”, Antonio “N” alias “El Tito”, Jorge “N” y María “N”, los cuales participaban en las operaciones, almacenamiento y distribución de los narcóticos.

En tanto, su grupo hermano, “Los Malcriados 3AD” fue debilitado con la captura de su líder, Lenin Canchola, quien está sentenciado a 50 años de prisión.

Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en el centro de Monterrey, cuando circulaba por la calle Francisco I. Madero. Durante la detención se aseguró un arma de fuego y drogas.

Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Sin embargo, “Los Malcriados 3AD” se han extendido en grupos locales al poniente de la capital. En la colonia Ponciano Arriaga, agentes capturaron a Zoé “N” alias “El Greco” de 18 años.

Las investigaciones arrojaron que Zoé “N” se dedica a la venta de droga, traslado de armas, extorsiones y secuestros. Se le relaciona como asesino de una persona el 20 de noviembre de 2024, en las inmediaciones de la colonia Las Águilas de la alcaldía Álvaro Obregón.

La célula delictiva que integra está conformada por jóvenes y menores de edad que se hacen llamar “Los Mudos”, facción de “Los Malcriados 3AD”.

Estas capturas se suman a la de Sebastián Cuellar Granados, vendedor de narcóticos, extorsionador, cobrador de piso y homicida perteneciente a “Los malcriados 3AD”.

Sebastián Cuellar tenía su zona de movilidad en la colonia Olivar del Conde, de la alcaldía Álvaro Obregón y fue en la Calle Cinco donde le cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.