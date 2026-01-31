Huixquilucan aprueba consejo ambiental para cuidar la naturaleza

El ayuntamiento de Huixquilucan aprobó recientemente la formación de un Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible para el periodo 2025-2027, con el objetivo de impulsar acciones en favor del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales en el municipio.

Este nuevo órgano consultivo denominado Comprobides fue aprobado por los integrantes del cabildo municipal, que apoyaron la creación de este espacio de participación en temas ambientales como parte de la política pública local para atender problemáticas ecológicas y fomentar un entorno más sano para los habitantes de Huixquilucan.

El Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible será responsable principalmente de emitir opiniones, proponer políticas y orientar acciones en materia ecológica para el municipio. También tendrá la tarea de coordinar proyectos y estrategias con organizaciones civiles, académicos, empresas y autoridades de distintos niveles, con la finalidad de atender y prevenir problemas relacionados con la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Además, el Consejo podrá evaluar la creación de fondos financieros que apoyen iniciativas ambientales locales, así como participar en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas enfocadas al uso responsable de agua, suelo, aire y especies naturales dentro del municipio.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que este consejo fue conformado con la participación de personas provenientes de diferentes sectores, con la idea de desarrollar soluciones más completas a los retos ambientales. El órgano está integrado por autoridades municipales, regidores, académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Esta conformación plural busca garantizar que las decisiones y recomendaciones que genere el consejo reflejen diversas perspectivas y conocimientos, permitiendo así que las acciones ambientales sean más eficaces y centradas en las necesidades reales de la comunidad.

La propuesta también responde al mandato del Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Con la creación de este consejo, el municipio de Huixquilucan da un paso hacia adelante para garantizar este derecho dentro de su territorio.

La aprobación de este consejo representa un avance en la gestión ambiental local, ya que brinda un espacio formal donde diferentes actores pueden aportar ideas, experiencias y recursos para enfrentar problemas como la pérdida de biodiversidad, el mal uso de recursos naturales o la degradación de ecosistemas.

Con la participación de investigadores y ciudadanos, además de las autoridades, se espera que las decisiones del consejo sean más sólidas, transparentes y con mayores posibilidades de éxito, lo que puede traducirse en proyectos concretos que beneficien tanto a las personas como al entorno natural.

Tras su aprobación, el consejo comenzará a reunirse para elaborar sus primeras propuestas y establecer un plan de trabajo para los próximos dos años. Entre sus prioridades, se espera abordar temas como la conservación de áreas verdes, educación ambiental, gestión de residuos y promoción de prácticas sostenibles en la comunidad.