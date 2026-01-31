Naucalpan destaca a nivel estatal por acciones a favor de la protección de la niñez

El municipio de Naucalpan se ha consolidado como un referente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, gracias a la implementación de acciones innovadoras impulsadas por el gobierno municipal y el Sistema Municipal DIF (SMDIF). Uno de los avances más importantes es la creación de la “Sala Amiga de Entrevista Única”, un espacio diseñado para garantizar atención digna, segura y respetuosa a las infancias.

Este proyecto fue impulsado por el presidente municipal, Isaac Montoya, y la presidenta honoraria del SMDIF Naucalpan, Adriana G. Escobar, quienes han destacado la importancia de colocar a las niñas y niños en el centro de las políticas públicas. La Sala Amiga busca proteger a las infancias que enfrentan procesos legales, evitando que sean revictimizadas durante entrevistas o declaraciones relacionadas con situaciones de violencia o vulneración de derechos.

La Sala Amiga de Entrevista Única es un espacio especialmente acondicionado para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar lo que han vivido en un entorno de paz, respeto y confianza, con el acompañamiento de personal capacitado. De esta manera, se reduce el impacto emocional que pueden generar los procesos judiciales tradicionales y se garantiza que su voz sea escuchada sin presiones.

Gracias a esta iniciativa, Naucalpan fue reconocido a nivel estatal durante el Encuentro Estatal de los Sistemas Municipales DIF del Estado de México, evento que fue inaugurado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En este encuentro, Naucalpan destacó como uno de los 10 municipios seleccionados, entre los 125 que conforman la entidad, por sus buenas prácticas en la atención y protección de la niñez.

Autoridades estatales señalaron que este reconocimiento refleja el compromiso del municipio con una visión humanista e incluyente, en la que la justicia no solo se entiende como un proceso legal, sino como una herramienta para cuidar, proteger y acompañar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además de ser un orgullo local, la Sala Amiga de Naucalpan se ha convertido en un modelo a seguir, ya que sienta un precedente en la forma en que se procura justicia para las infancias y juventudes, no solo en el Estado de México, sino también a nivel nacional. Su implementación demuestra que es posible construir instituciones más empáticas y cercanas a la ciudadanía.

El SMDIF Naucalpan reiteró que continuará trabajando para derribar barreras y fortalecer una justicia inclusiva, sensible y humana, donde se priorice el bienestar emocional y físico de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se destacó que este tipo de acciones contribuyen a generar confianza en las instituciones y a fortalecer el tejido social.

Naucalpan refrenda su compromiso de transformar las buenas prácticas en resultados concretos, demostrando que cuando existe voluntad política y trabajo coordinado, es posible avanzar hacia un municipio que protege y cuida a su niñez.