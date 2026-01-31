¿No habrá servicio en el Metro el martes 4 de febrero? Esto tienes que saber sobre la protesta que podría afectar a millones de personas

El 4 de febrero de 2026 podría ser un día clave para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Ese miércoles, a partir de las 3:30 pm, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro saldrán a las calles para exigir lo que consideran recursos y condiciones mínimas para operar con seguridad y eficiencia.

Este grupo ha denunciado semanas atrás la falta de presupuesto para el mantenimiento de trenes, refacciones, vías e instalaciones, algo que, de acuerdo con lo dicho por los propios trabajadores, compromete el funcionamiento diario y la seguridad tanto de usuarios como de los operadores.

Demandas clave del movimiento y lo que están pidiendo las y los trabajadores

Más recursos para mantenimiento

La petición principal gira en torno a la asignación de presupuesto suficiente para adquirir materiales y refacciones, esenciales para mantener trenes en operación, así como sistemas eléctricos y señalización.

Mejoras en condiciones laborales

Además de lo operativo, hay demandas relacionadas con mejores condiciones de trabajo, desde herramientas y capacitación técnica hasta aspectos de seguridad y salud en el empleo.

Diálogo con autoridades

Los trabajadores buscan una respuesta directa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, y de las autoridades del Metro, a quienes acusan de no haber atendido sus reclamos pese a la gravedad de los problemas señalados.

¿Se suspenderá el servicio del Metro en CDMX? Lo que se sabe sobre afectaciones

Aunque la marcha está programada y los trabajadores han anunciado posibles acciones escalonadas, no hay una confirmación oficial de una suspensión total del servicio del Metro para ese día.

Hasta ahora, las organizaciones sindicales únicamente han difundido la convocatoria de la movilización, y las autoridades no han emitido detalles sobre cambios en horarios o cierre de líneas.

Sin embargo, el servicio podría presentar retrasos, menos trenes en circulación e incluso paros parciales en zonas cercanas al recorrido de la protesta, especialmente en las líneas que conectan con el Centro Histórico.

¿Cuál será la ruta de la marcha?

La protesta arrancará en la estación Balderas y avanzará hacia el Zócalo capitalino, transitando por importantes vialidades del Centro Histórico.

Recomendaciones para usuarios y ciudadanía

Si planeas usar el Metro CDMX el 4 de febrero por la tarde, considera estas recomendaciones: