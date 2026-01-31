Prevén derrama económica superior a los mil 500 mdp por Día de la Candelaria en CDMX

Esre 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria. Este 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria. (La Crónica de Hoy)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México informó que con motivo de los festejos relacionados con el Día de la Candelaria en la capital se producirá una derrama económica de mil 538 millones de pesos.

Dicha festividad representa una oportunidad clave para miles de pequeños y medianos negocios, ya que, aunque en gran medida los beneficios de esta fecha se quedan en el comercio informal, hay un buen número de unidades económicas establecidas que son impactadas positivamente.

La Coparmex informó que en la capital del país existen 447 establecimientos fijos dedicados a la venta de tamales y atole; a ello se suman 6 mil 110 negocios dedicados a la venta de nixtamal, insumo fundamental para la elaboración de tamales y pilar de una cadena productiva con raíces tradicionales.

Se unen a esta línea de valor las 3 mil 722 panaderías que ofrecen complementos a la ingesta del tamal, como pan dulce y bolillos; resultando 10 mil 279 negocios beneficiados.

La Coparmex afirmó que estas actividades no solo impulsan el consumo, sino que también generan ingresos directos para micro y pequeños negocios, muchos de ellos de carácter familiar, que encuentran en esta temporada un respiro económico y una oportunidad para sostener el empleo local.

La confederación reiteró su compromiso de visibilizar la importancia de las economías locales, promover condiciones que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, y seguir impulsando políticas que reconozcan el valor económico y social de las tradiciones que dan vida a la Ciudad de México.