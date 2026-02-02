Gobierno de Ecatepec realiza el “2do. Festival de la Sierra a La Laguna” para promover la educación ambiental

Con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural y la diversidad ecológica con la que cuenta el municipio, el Gobierno de Ecatepec llevó a cabo el “2do. Festival de la Sierra a La Laguna”, en el marco de la conmemoración de los Días Mundiales de la Educación Ambiental y de los Humedales.

El evento se realizó los días 31 de enero y 1 de febrero en el Parque Ecológico Ehécatl, donde cientos de visitantes participaron en talleres, conferencias y actividades educativas enfocadas al cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Durante el festival, se destacó que Ecatepec no solo es una zona urbana, sino que también alberga importantes espacios naturales como la Sierra de Guadalupe y la zona de El Caracol.

Laura Barranco, directora de Medio Ambiente y Ecología del municipio, señaló que existe la idea errónea de que Ecatepec no cuenta con diversidad ecológica. Sin embargo, explicó que el 34 por ciento de la Sierra de Guadalupe pertenece al municipio. Además, informó que en la zona de El Caracol, la cual forma parte del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco, se trabaja en la creación de una laguna y que actualmente se ha consolidado un humedal de 180 hectáreas, donde se ha registrado la presencia de más de 100 especies de aves migratorias.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de las políticas ambientales impulsadas por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss. Entre ellas, mencionó la creación de la Brigada de Vigilancia Ambiental “Tlaloque”, el establecimiento de jardines polinizadores, la instalación de baños secos para la producción de composta en el Parque Ecológico Ehécatl y la limpieza de barrancas en distintas zonas del municipio.

Durante el festival también se presentaron diversas iniciativas sustentables, como la generación de composta a partir de los baños secos, proyecto que es monitoreado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco. Asimismo, se dieron a conocer acciones como la creación de microhumedales, pozos de infiltración y barreras verdes, las cuales buscan contribuir a la mitigación de inundaciones en Ecatepec.

En el ámbito educativo, el Grupo Scout ofreció una ponencia sobre la importancia de la mariposa monarca en la Sierra de Guadalupe y los cuidados necesarios para su conservación. Por su parte, Diego Barrales, integrante del Programa de Aves Urbanas (PAU), informó que en el municipio habitan alrededor de 250 especies de aves, siendo una de las más representativas la Matraca del Desierto, que vive principalmente en las cactáceas de la sierra.

Finalmente, Blanca Márquez, del Movimiento Educativo, resaltó la realización de talleres con materiales reciclados, donde se promovió la reutilización de envolturas metalizadas, la separación de residuos y la elaboración de muros verdes con botellas de PET, fomentando así la conciencia ambiental entre los asistentes.

El Gobierno Municipal de Ecatepec refrendó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la educación ambiental, mostrando el trabajo que se desarrolla para proteger los ecosistemas locales y promover una cultura de sustentabilidad entre la población.