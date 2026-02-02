Tren Interurbano “El Insurgente”: ¿Dónde está la estación de Santa Fe? Con la inauguración del Tren Interurbano, conoce cuál es la ubicación de todas las estaciones del El Insurgente, así como su horario (Daniel Augusto)

Con la inauguración de las últimas dos estaciones restantes del Tren Interurbano, conoce cuál es la ubicación de todas las paradas del El Insurgente, así como su horario y costos.

Tren Interurbano que conecta la Ciudad de México con Toluca inauguró este lunes 2 de febrero las estaciones “Observatorio” y “Vasco de Quiroga” con las cuales completa el tramo El Insurgente.

Con la culminación de este proyecto ahora será posible trasladarte entre ambas ciudades en tan solo 60 minutos, tiempo en el que el Tren completa su trayecto.

¿Cuáles y dónde se ubican las estaciones del Tren El Insurgente?

Aquí te compartimos cuáles son las estaciones que contempla el recorrido del Tren El Insurgente, así como la ubicación exacta de cada una de ellas:

Zinacantepec: Blvd. Solidaridad Las Torres, Blvd. Lázaro Cárdenas 8, Cultural, 50110 Toluca de Lerdo, Méx.

Blvd. Solidaridad Las Torres, Blvd. Lázaro Cárdenas 8, Cultural, 50110 Toluca de Lerdo, Méx. Toluca Centro: Blvr. José María Pino Suárez, Sta María de las Rosas, 50140 Toluca de Lerdo, Méx.

Blvr. José María Pino Suárez, Sta María de las Rosas, 50140 Toluca de Lerdo, Méx. Metepec: Blvd. Solidaridad las Torres S/N, La Asunción, 52172 San Jerónimo Chicahualco, Méx.

Blvd. Solidaridad las Torres S/N, La Asunción, 52172 San Jerónimo Chicahualco, Méx. Lerma: Blvd. Solidaridad las Torres 738, San Pedro Tultepec, 52030 San Pedro Tultepec, Méx.

Blvd. Solidaridad las Torres 738, San Pedro Tultepec, 52030 San Pedro Tultepec, Méx. Santa Fe: Prol. P.º de la Reforma, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México

Prol. P.º de la Reforma, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México Vasco de Quiroga: Nicolás Bravo 49, Industrias Militares de Sedena, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México

Nicolás Bravo 49, Industrias Militares de Sedena, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México Observatorio: Calz. Minas de Arena 11, Acueducto, Álvaro Obregón, 01120 Ciudad de México.

¿Cuánto es el costo del Tren Interurbano El Insurgente?

La tarifa del servicio del Tren Interurbano El Insurgente será diferente según el número de estaciones recorridas, así como el origen y destino del viaje, siendo estos los precios:

$15 por recorrido de 1 estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.

por recorrido de dentro del Estado de México o la Ciudad de México. $20 por recorrido de 2 o 3 estaciones dentro del Estado de México.

por recorrido de dentro del Estado de México. $25 por viaje entre Santa Fe y Observatorio , o viceversa.

por viaje entre , o viceversa. $60 por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma , o viceversa.

por viaje entre , o viceversa. $70, $80 y $90 para trayectos específicos , conforme a la ruta seleccionada.

para , conforme a la ruta seleccionada. $100 por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa.

🔔Recuerda que, con la puesta en operación del tramo Santa Fe - Observatorio, concluye el periodo de tarifa promocional. Conoce las tarifas registradas y vigentes.🚆#ElInsurgenteTeLleva #ConectandoCDMXyEdomex pic.twitter.com/HfRZV989TL — Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) February 2, 2026

¿Cuáles son los horarios del Tren Interurbano El Insurgente?

Tren Interurbano El Insurgente estará funcionando en un horario de lunes a viernes desde las 5:00 de la mañana. Mientras que los sábados iniciará operaciones a las 6:00 de la mañana, y los domingos a las 7:00 a.m.

Todos los días el Tren El Insurgente finalizará sus servicios a las 00:00 h.

¿A qué hora es la última salida del Tren Interurbano “El Insurgente”?

De acuerdo con la página oficial del Tren El Insurgente, la salida del último tren será a las 23:00 desde la estación Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.