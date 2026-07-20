“Lluvias confirman que la CDMX sigue sin una estrategia seria para prevenir sus efectos”, señala PAN

Afectaciones al sur de la CDMX por lluvias

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México consideró que la capital continúa enfrentando la temporada de lluvias sin una estrategia integral para prevenir sus efectos.

La diputada Liz Salgado, recordó que desde hace meses se tenía conocimiento de que este sería un año con precipitaciones intensas, sin embargo, la Ciudad llegó sin la planeación necesaria para enfrentar esa realidad.

“Las lluvias no son el problema. El problema es que seguimos privilegiando las soluciones superficiales sobre las inversiones estructurales. La Ciudad necesita menos anuncios y más infraestructura hidráulica; menos improvisación y más planeación; menos propaganda y más resultados”, aseguró.

Señaló que, de acuerdo con la información presentada por el propio Gobierno de la Ciudad, durante junio de 2026 se registró un volumen de precipitaciones 25 por ciento superior al observado en junio de 2025, un dato que desde antes del inicio de la etapa más intensa de la temporada obligaba a reforzar las acciones preventivas y acelerar las obras de infraestructura hidráulica.

“El Gobierno tenía información suficiente para anticipar que enfrentaríamos una temporada particularmente complicada. Sin embargo, las lluvias de los últimos días vuelven a demostrar que seguimos reaccionando a las emergencias, en lugar de anticiparnos a ellas”.

Salgado sostuvo que la mejor muestra de esta falta de planeación fue la imagen registrada recientemente, en la trabajadores del Gobierno de la Ciudad están retirando manualmente el agua acumulada sobre Paseo de la Reforma con recogedores y depositándola directamente en una mufa eléctrica.

“Esa escena no refleja una estrategia de manejo de lluvias, refleja la ausencia de una y, además, genera nuevos riesgos para quienes realizan esas labores y para la propia ciudadanía. El esfuerzo de las y los trabajadores merece reconocimiento, pero no puede sustituir la crítica al Gobierno por no planear, prevenir e invertir en infraestructura”, puntualizó.

Pide informe porque no hay información pública suficiente

La panista consideró indispensable que el Gobierno capitalino informe con claridad cuál es el avance de la estrategia de acupuntura hídrica, presentada como uno de los principales proyectos para enfrentar las inundaciones y favorecer la recarga del acuífero.

“A la fecha no existe información pública suficiente que permita conocer el avance físico y financiero del programa, cuánto presupuesto se ha ejercido, cuántas intervenciones se han concluido y cuáles han sido sus resultados”.

Además, añadió que diversos especialistas han expresado reservas sobre algunos componentes del programa de acupuntura hídrica, al advertir que la infiltración de agua pluvial al subsuelo sin procesos adecuados de tratamiento puede representar riesgos para la calidad de los acuíferos, por lo que cualquier intervención debe sustentarse en estudios técnicos, evidencia científica y mecanismos permanentes de evaluación y transparencia.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para presentar una estrategia integral de gestión del riesgo por lluvias, con metas verificables, presupuesto suficiente, información transparente y mecanismos claros de coordinación con las 16 alcaldías.

Asimismo, convocó a los gobiernos de las demarcaciones a reforzar las acciones preventivas de desazolve, mantenimiento de la red secundaria, limpieza de coladeras y atención de puntos críticos.

“Cada tormenta vuelve a poner a prueba a la ciudad... La prevención no puede seguir llegando después de la lluvia. La Ciudad necesita una estrategia integral, con presupuesto suficiente, obras prioritarias, información transparente y una coordinación efectiva entre el Gobierno de la Ciudad y las 16 alcaldías. Ese es el cambio que hoy demandan las y los capitalinos”, concluyó.