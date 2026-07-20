¿Ya detuvieron al agresor de la recepcionista de hotel en Santa Fe? Cronología del caso en CDMX (CGL)

En días pasados se reportó a través de redes sociales la agresión que sufrió una empleada del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, municipio de Cuajimalpa.

En un video de captura en las cámaras de vigilancia, se puede observar cómo un hombre discute con la mujer del inmueble.

Visiblemente molesto, golpea el mostrador, tira de manera agresiva los teléfonos del área y se observa que el sujeto agrede físicamente a la persona en recepción.

En redes sociales identificaron al presunto agresor

Asimismo, se puede escuchar al hombre insultando reiteradamente a la empleada. En las plataformas digitales, algunos usuarios lograron identificar al hombre como Octavio N., originario de Sinaloa.

Aunque en el sitio se encontraba un elemento de seguridad del hotel, el sujeto logró ingresar al área de trabajo. Al momento de llegar con ella le lanza un golpe al rostro y le arrebata de las manos un teléfono móvil, azótandolo en el suelo.

¿Ya fue detenido el presunto responsable de la agresión a la recepcionista?

Durante la grabación también se observa acercarse nuevamente a la empleada y le pega en la mano izquierda, donde sostenía otro dispositivo móvil; se ve que el aparato cae detrás de una silla, el implicado lo levanta para arrojarlo lejos del área donde se encontraban. Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida o señalada por los hechos ocurridos.

Por el momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) informó que realizó las investigaciones pertinentes con la implicada y el gerente del establecimiento para poder brindarles las asesorías necesarias.

Autoridades colaboran para identificar al agresor de la recepcionista de hotel en Santa Fe

Además, se conoce que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX coordina las medidas de protección correspondientes para los implicados.

También se instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada comenzar con una indagación para conocer a la empresa que ofrece ofrece los servicios de seguridad dentro del alojamiento de lujo Park Life Paradox, ya que durante el altercado, el guarda de seguridad no aplicó ningún protocolo para evitar la agresión.