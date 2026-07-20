Evalúan avances del Plan Oriente del Edomex en infraestructura, educación, salud y agua

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y representantes del Gobierno de México para evaluar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia que busca atender necesidades de más de 10 millones de habitantes de la región.

A lo largo del encuentro se revisó el progreso de las acciones relacionadas con la regularización territorial, infraestructura vial, obras hidráulicas, servicios de salud e instalación de planteles de educación media superior y superior, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado de México.

El Plan Integral de la Zona Oriente lleva poco más de un año en operación y contempla la ejecución de 121 acciones y políticas públicas enfocadas en atender las principales necesidades de la población de 10 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

A través de sus redes sociales, la gobernadora señaló que la reunión tuvo como propósito revisar, supervisar y optimizar las acciones que forman parte de esta estrategia interinstitucional, la cual involucra la participación de dependencias federales, estatales y gobiernos municipales.

En la reunión participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), así como representantes de las secretarías de Educación Pública y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. También asistieron autoridades del IMSS, IMSS-Bienestar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), integrantes del gabinete estatal y las y los presidentes municipales de los municipios incluidos en el plan.

El Gobierno del Estado de México informó que la estrategia mantiene un enfoque de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo social en la zona oriente de la entidad.