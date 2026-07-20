¿Qué pasó en la Línea A del Metro? Estaciones sin servicio al momento Conoce cuál es el estado del servicio del Metro hoy en la Línea morada (CUARTOSCURO.COM)

Tras las intensas lluvias que se registraron la tarde de este lunes 20 de julio, el Metro de la CDMX ha suspendido el servicio en algunas estaciones de la Línea A.

De acuerdo con el Metro CDMX, actualmente la Línea morada únicamente se encuentra brindando servicio de Pantitlán a Guelatao y viceversa.

Por lo que el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz se encuentra sin servicio de trenes, mientras que el Metro se encuentra coordinando el apoyo de unidades de RTP para trasladar a los usuarios de Guelatao a Santa Marta.

¿Qué estaciones de la Línea A no tienen servicio?

De acuerdo con lo informado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, estas son las estaciones de la Línea morada que permanecen sin servicio debido a las fuertes lluvias de este lunes:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Se coordina el apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

¿Qué pasó en la Línea A del Metro hoy?

Según lo señalado por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el servicio en la Línea A del Metro tuvo que ser suspendido derivado de las fuertes lluvias que azotaron la ciudad esta tarde.

Asimismo, informó que el personal del Metro CDMX se encuentra trabajando para restablecer el servicio en el tramo Guelatao-La Paz. Por lo que se recomienda estar al pendiente de los medios oficiales de este transporte.

¿Cuál es el estado del servicio del Metro CDMX hoy?

Mientras que algunas estaciones de la Línea A se encuentran sin servicio, el Metro de la CDMX también informó que se ha implementado una marcha de seguridad en las siguientes líneas:

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea B