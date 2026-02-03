Atacan a balazos a Alicia Guerrero, presidenta municipal de Ayotoxco, Puebla

Alicia Guerrero Hernández, presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, fue atacada a balazos este martes mientras se trasladaba por la autopista Amozoc-Perote, en un hecho que ya es investigado por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió a la altura del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta en la que viajaba la alcaldesa junto con integrantes de su equipo de trabajo, con dirección a la Ciudad de México, donde tenía programada una reunión oficial.

¿Cómo ocurrió el ataque a Alicia Guerrero presidenta municipal de Ayotoxco, Puebla?

Testigos y versiones preliminares indican que los agresores interceptaron el vehículo y realizaron al menos una decena de disparos, provocando daños visibles en la unidad. A pesar de la agresión, Alicia Guerrero resultó ilesa, mientras que su chofer fue alcanzado por impactos de bala, por lo que tuvo que recibir atención médica tras llegar a una caseta de cobro cercana.

¿Cuál es el estado de salud de los afectados?

El conductor de la camioneta fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado, aunque estable. El resto de los ocupantes del vehículo no presentó lesiones de gravedad, pero recibió atención por crisis nerviosa tras el ataque.

¿Qué dicen las autoridades?

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona luego del reporte del ataque; sin embargo, no se informó sobre personas detenidas. La agresión es investigada por las fiscalías correspondientes para determinar si se trató de un intento de asalto o un ataque directo contra la presidenta municipal.

Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado de Puebla ni el Ayuntamiento de Ayotoxco han emitido un posicionamiento oficial amplio sobre los hechos o sobre posibles líneas de investigación.

Un nuevo hecho de violencia contra autoridades municipales

El ataque contra Alicia Guerrero se suma a una serie de agresiones contra autoridades locales en el país, lo que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de funcionarios municipales durante sus traslados, especialmente en carreteras federales.