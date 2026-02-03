EdoMex logra a través de campañas en 2025 detección temprana de cáncer de mama

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el Gobierno del Estado de México se suma con acciones permanentes de prevención, detección oportuna y atención integral de esta enfermedad, en beneficio de su población derechohabiente.

Durante el año 2025, en diferentes unidades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) se realizaron 36 mil 535 pruebas para la detección de cáncer cérvico uterino y displasias, mediante citología cervical (Papanicolaou) y cinco mil 593 colposcopias; además de 40 mil 588 exploraciones clínicas para detectar posibles casos cáncer de mama, complementadas con cinco mil 622 mastografías.

Además se realizaron más de siete mil pruebas de antígeno prostático, de acuerdo con el grupo de edad y factores de riesgo.

Con estas campañas de prevención durante el año anterior, se detectaron y atendieron 65 casos de cáncer cérvico uterino y 425 casos de cáncer de mama, considerados los tipos de neoplasias más frecuentes en la población femenina.

Este organismo, impulsa estrategias orientadas al tamizaje, diagnóstico y tratamiento, particularmente desde el primer nivel de atención, y con seguimiento en el Centro Oncológico Estatal.

El trabajo en conjunto del gobierno y ISSEMYM prioriza la detección temprana de los principales tipos de cáncer que afectan a su población, mediante valoraciones clínicas y estudios de tamizaje.