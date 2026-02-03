Edomex y CDMX coordinan el Primer Simulacro por Sismo 2026: ¿cuándo y a qué hora será?

EdoMéx y CDMX coordinan el Primer Simulacro por Sismo 2026

El gobierno del Estado de México se sumará al Primer Simulacro por Sismo 2026, convocado por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo el próximo martes 18 de febrero a las 11:00 horas y que se realiza como parte de las actividades que buscan fomentar una cultura de la prevención y capacidad de respuesta ante una emergencia.

Formaran parte de la actividad los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se realizará la activación de la Alerta Sísmica mediante altavoces del C5 y equipos de difusión secundaria en inmuebles como parte de un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Por qué habrá simulacro sísmico el 28 de febrero?

El ejercicio no solo busca lograr que la población lleve a cabo un correcto procedimiento ante situaciones de emergencia, sino que evaluará la capacidad operativa de los cuerpos de emergencia ante escenarios simulados; revisará el funcionamiento de los protocolos y programas de atención sísmica y las prácticas de autoprotección entre la población.

La movilidad que existe entre los municipios mexiquenses y la CDMX hace que sea indispensable la homologación de criterios de alertamiento y de mensajes dirigidos a la población de ambas entidades.

Se invita a la población mexiquense que habita, transita o labora en los municipios de la ZMVM, así como a instituciones públicas, privadas y sociales, a sumarse de manera responsable y a registrar sus inmuebles a través de la liga oficial del simulacro: www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026.

Con estas acciones, el Gobierno del EdoMéx encabezado por Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso con la seguridad de la población y la construcción de una entidad más preparada ante sismos.