Innovación en el IECM: una nueva Biblioteca Electrónica al servicio de la ciudadanía

IECM IECM (La Crónica de Hoy)

En muchas instituciones públicas existen acervos complejos con información valiosa que puede ser explotada solo por las personas que han aprendido a usarlos. Cuando el conocimiento público se vuelve inaccesible, deja de cumplir su función democrática.

Desde esa premisa surge la nueva Biblioteca Electrónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no como un ejercicio de modernización estética ni como un repositorio digital más, sino como una decisión institucional orientada a garantizar el acceso efectivo al conocimiento que produce y edita el Instituto.

El objetivo fue claro desde el inicio: crear una herramienta que permitiera encontrar, consultar y descargar el acervo editorial institucional de manera sencilla, remota y funcional, sin depender de conocimientos técnicos ni de equipos especializados.

El resultado es una plataforma pensada para el uso cotidiano, diseñada para el acceso amigable desde teléfonos celulares, que pone en primer lugar las necesidades de la ciudadanía para acceder a información relevante (https://aplicaciones2.iecm.mx/biblioteca-electronica/pub/).

La nueva Biblioteca Electrónica se desprende de la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2024–2029, la cual concibe a la formación ciudadana como un proceso integral y continuo que requiere contenidos rigurosos, pertinentes y disponibles para públicos diversos.

En ese marco, el Instituto tiene la responsabilidad de producir, sistematizar y difundir documentos que permitan comprender la democracia, la participación ciudadana y los derechos político-electorales.

La Biblioteca Electrónica no es únicamente un archivo digital, es una moderna herramienta en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía que cumple con la función de organizar, preservar y poner a disposición del público el conocimiento generado por el Instituto: publicaciones editoriales, materiales didácticos, estadísticas electorales y documentos sobre los mecanismos de participación ciudadana que organiza el IECM.

Todo ello en un entorno que facilita la navegación, la búsqueda y la descarga (en formatos PDF, EPUB y audio), sin barreras técnicas innecesarias.En ese esfuerzo por ampliar y diversificar los contenidos disponibles, el IECM ha desarrollado materiales editoriales pensados para acompañar a la ciudadanía en la comprensión de la democracia desde una perspectiva cotidiana. Se trata de publicaciones que buscan explicar conceptos complejos con lenguaje accesible, sin perder rigor y que pueden consultarse libremente a través de la Biblioteca Electrónica.

Un ejemplo de estos nuevos materiales es la Guía ciudadana. Entender, vivir y cuidar la democracia, una publicación concebida como una herramienta de consulta para reflexionar sobre el valor de la democracia, sus principios y lo que como ciudadanía perderíamos cuando se debilita. A través de preguntas, explicaciones claras e historias breves, la guía propone una aproximación pedagógica que permite identificar cómo la democracia se ejerce y cuáles son los desafíos que presenta en la vida cotidiana.

Este tipo de contenidos refleja una apuesta institucional por poner al alcance de la ciudadanía información clara y útil, diseñada para públicos diversos y disponible en formatos accesibles. La Biblioteca Electrónica se convierte así no solo en un espacio de consulta, sino en una plataforma que articula el acervo histórico del Instituto con nuevos materiales orientados a fortalecer la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Este proyecto tiene un valor adicional desde la perspectiva de la innovación institucional. No se trató solo de digitalizar documentos existentes, sino de construir una infraestructura de conocimiento con potencial para articular programas educativos, procesos de capacitación, acciones territoriales y colaboraciones interinstitucionales. Es un punto de encuentro entre tecnología, pedagogía y ciudadanía.

En un contexto en el que la desinformación circula con facilidad y rapidez, contar con una Biblioteca Electrónica sólida fortalece la capacidad del IECM para ofrecer información confiable, producida desde la autoridad electoral y puesta al servicio de la ciudadanía en diversos formatos. Estudiantes, personas jóvenes, funcionariado, organizaciones sociales y ciudadanía en general pueden acceder a estos contenidos libremente desde su teléfono móvil.