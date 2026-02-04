Brugada niega censura o “pactos de silencio” con medios y llama a debatir su función social

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX y Clara Brugada, jefa de Gobierno

“Ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio, ante el tema que estuvimos el día de ayer analizando”.

Así lo aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al reiterar que en la capital no existe censura ni acuerdos para limitar la difusión de información por parte de los medios de comunicación, luego de versiones que señalaron la supuesta solicitud de un “pacto de silencio” en temas de seguridad.

La mandataria rechazó las versiones difundidas por algunos medios y sostuvo que se trata de interpretaciones erróneas de sus declaraciones previas sobre la relación entre la disminución de la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.

Mencionó que en la Ciudad de México se garantizan las libertades de expresión y de prensa, y aseguró que no hay persecución contra quienes ejercen la labor periodística. Señaló que su gobierno respeta el papel crítico de los medios, pero consideró necesario abrir un diálogo sobre la ética periodística, la función social de la prensa y su impacto en la percepción ciudadana.

“En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”, dijo.

Indicó que la falta de correspondencia entre las cifras oficiales de reducción del delito y la percepción de inseguridad obedece a diversos factores, entre ellos, la cobertura constante de hechos violentos, lo que, afirmó, influye en la construcción de la opinión pública.

En este contexto, convocó a medios de comunicación, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un debate abierto sobre la responsabilidad social del periodismo, la ética informativa y la relación entre prensa y gobierno.

La jefa de Gobierno reiteró que su administración mantendrá una relación de respeto con los medios, al tiempo que defendió la necesidad de evitar la difusión de información que, dijo, pueda generar desinformación en la ciudadanía.