Línea B del Metro 1999

Si hubieras tomado la Línea B en Buenavista el día de su inauguración, habrías tenido que bajar en Villa de Aragón, ahí terminaba el recorrido. El próximo 15 de diciembre se cumplen 27 años de aquel primer trayecto, que abrió en 1999 con 13 estaciones y poco más de 12 kilómetros. Hoy, desde Villa de Aragón todavía quedan ocho paradas para llegar a Ciudad Azteca.

Cinco años antes de que circulara el primer tren, la construcción de la Línea B había comenzado bajo tierra, entre Buenavista y la plaza Garibaldi. Cuando abrió en 1999, el recorrido rumbo a Villa de Aragón ya pasaba por Tepito y Bosque de Aragón y contaba con los cinco transbordos que conserva hasta el día de hoy, conectando Guerrero con la Línea 3, Garibaldi/Lagunilla con la Línea 8, Morelos con la Línea 4, San Lázaro con la Línea 1 y Oceanía con la Línea 5.

Villa de Aragón fue terminal durante menos de un año y el 30 de noviembre de 2000, ocho estaciones se sumaron al recorrido y los trenes empezaron a cruzar de la capital al Estado de México. La primera parada del nuevo tramo era Nezahualcóyotl. La última, Ciudad Azteca, en Ecatepec. Con esa ampliación, la línea verde y gris pasó de 13 a 21 estaciones.

Esa ampliación convirtió a la Línea B en la que tiene más estaciones en el Estado de México, con ocho de las 11 que la componen. Tres están en Nezahualcóyotl y cinco en Ecatepec. Las otras tres estaciones del Metro en territorio mexiquense son Cuatro Caminos, de la Línea 2, y Los Reyes y La Paz, de la Línea A.

Si viajas de Buenavista a Ciudad Azteca, el tren sale de Buenavista por un túnel, circula por un tramo elevado entre San Lázaro y Oceanía y sigue a nivel de calle a partir de Deportivo Oceanía. En Villa de Aragón, donde terminaba el recorrido original, el tren continúa por las ocho estaciones que se incorporaron en 2000 para llevar la Línea B hasta Ecatepec.

Han pasado casi 27 años desde que la Línea B hizo su primer viaje. Cuando los trenes siguieron más allá de Villa de Aragón, cambió también la forma de moverse entre la capital y el Estado de México.