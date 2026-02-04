Diputada propone crear escudo y bandera de la CDMX

. Ciudad de México.

La diputada local del PT, Miriam Saldaña, propuso crear el escudo y la bandera de la Ciudad de México, lo anterior, bajo un proceso institucional, plural y participativo.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora hizo un llamado a las secretarías de Gobierno; de Cultura, y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial a trabajar en conjunto para el proceso.

Miriam Saldaña argumentó que la capital cuenta con una raíz histórica, cultural y política, cuyo origen se remonta a la fundación de México-Tenochtitlan en 1325; así como su evolución a lo largo de la Colonia, la Independencia, la Reforma, la Revolución y su consolidación como entidad federativa autónoma con Constitución propia en 2017.

Destacó que los símbolos oficiales son fundamentales para la identidad colectiva, cohesión social, educación cívica y representación institucional.

“Esta metrópoli cuenta con los elementos necesarios para consolidar sus distintivos propios con sustento histórico, legitimidad social y reconocimiento”.

La petista destacó que, según el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2024, debe considerarse como un instrumento dirigido a orientar acciones institucionales para impulsar la memoria histórica, la cultura cívica y la apropiación social de la historia capitalina.

La propuesta plantea que este proceso se traduzca en un legado institucional de largo plazo, que fortalezca el sentido de pertenencia de las y los habitantes de la ciudad. Lo que permitirá reafirmar su identidad plural y su papel como capital de la República, referente histórico y cultural a nivel nacional e internacional.