Diputados visitan a lomitos franciscanos; llaman a participar en foros para regular albergues

Diputados continúan visitando refugios donde se encuentran los perros franciscanos.

Las y los legisladores de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México visitaron la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco, uno de los espacios habilitados para resguardar a los lomitos rescatados del Refugio Franciscano.

Se trata de la segunda visita de supervisión que hacen los legisladores con el fin de garantizar el bienestar de los seres sintientes.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, aseguró que los animales se encuentran en buenas condiciones, informó que en ese lugar hay una población de 371 lomitos.

Los legisladores, de las distintas fuerzas políticas, reiteraron su compromiso con la protección y el bienestar de los seres sintientes en la capital.

El refugio visitado, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con un equipo de médicos veterinarios especialistas que trabaja diariamente en la salud, alimentación y recuperación emocional de los caninos.

Se comprobó que los lomitos están tranquilos, activos y acompañados. Se les ve bien y contentos.

Arranca el registro para foros sobre refugios y bienestar animal

El diputado Manuel Talayero, del PVEM, también llamó a las y los ciudadanos a participar en los foros de regulación de refugios, en los que se escucharán las distintas voces para la construcción de la Ley que regulará los albergues.

Serán 5 foros, que se realizarán del 13 febrero al 10 de abril, con la finalidad de generar un espacio plural, técnico y participativo para analizar, discutir y construir propuestas orientadas a la regulación integral de los refugios, albergues, asilos y hogares temporales de animales en la Ciudad de México.

Quienes deseen participar, expresar sus opiniones y experiencias, ya sea de manera presencial o enviando propuestas, podrán registrarse en el micrositio habilitado del 30 de enero al 12 de febrero, mediante el siguiente enlace: https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx/.

“Vamos a dialogar sobre los retos y oportunidades que tenemos para los refugios”, comentó el legislador.