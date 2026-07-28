Ecatepec registra baja percepción de inseguridad y reduce delitos de alto impacto

Ecatepec

En el marco de una conferencia de prensa encabezada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, autoridades locales informaron avances significativos en la estrategia de seguridad del municipio, destacando reducciones considerables tanto en los índices delictivos como en la sensación de riesgo entre los habitantes.

​De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Ecatepec disminuyó del 87.6% al 78.7%, lo que representa una baja de 8.9 puntos porcentuales en el indicador.

​Este avance en la percepción social coincide con una caída constante en los principales delitos de alto impacto. Al comparar el periodo de enero a julio de 2024 con el mismo lapso de 2026, las cifras oficiales registran los siguientes descensos:

​Homicidio doloso: -47.9%

​Robo de vehículo: -46.6%

​Extorsión: -45.2%

​Robo a negocio: -32.4%

​Robo a transeúnte: -31.6%

​Durante la presentación, las autoridades señalaron que estos resultados son reflejo de la aplicación de una estrategia integral. Asimismo, reiteraron que se mantendrá el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, reforzando la proximidad social y la atención a las causas estructurales de la violencia para consolidar la tranquilidad en el municipio.

Además los trabajos de infraestructura continúan en el municipio dando seguimiento de forma cercana a las colonias.

A través de sus redes sociales, la mandataria municipal compartió que se trabaja de la mano de vecinos de la colonia Circuito Sandoval, en Ciudad Cuauhtémoc, para supervisar los trabajos que buscan llevar drenaje a una zona que estuvo abandonada durante décadas.

“Aquí el cambio ya se siente y esto apenas comienza: antes de que termine el año regresaremos con pavimentación, iluminación y la recuperación de espacios verdes, porque las familias de esta comunidad merecen vivir con dignidad y mejores servicios” señalo la mandataria.