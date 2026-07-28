Comienza la cuenta regresiva para el fin del trámite para la licencia permanente en CDMX; esto es todo lo que necesitas para tramitarla en 2026

Comienza la cuenta regresiva para el fin del trámite por la licencia permanente en CDMX; descubre cuándo será el último día para tramitarla en 2026

La licencia permanente en la Ciudad de México se convirtió en uno de los trámites más solicitados desde que el Gobierno capitalino anunció su regreso. Miles de automovilistas aprovecharon la posibilidad de olvidarse de las renovaciones periódicas, pero esa oportunidad ya tiene fecha de caducidad.

Las autoridades confirmaron que el programa concluirá a finales de este año, por lo que quienes aún no realizan el trámite tendrán solo unos meses para obtener este documento que les permitirá conducir sin volver a renovar su licencia.

¿Cuándo dejará de expedirse la licencia permanente en CDMX?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que la licencia permanente CDMX dejará de emitirse una vez que termine el programa vigente, es decir, el 31 de diciembre de 2026.

A partir de 2027 ya no será posible solicitar este documento, por lo que quienes deseen acceder a este beneficio deberán completar el trámite antes de que concluya el año.

La administración capitalina reiteró que esta medida forma parte de un programa temporal, por lo que no existe un anuncio sobre una posible prórroga o una nueva etapa para tramitarla.

¿Quiénes pueden obtener la licencia permanente?

No todas las personas pueden solicitarla. La licencia permanente está dirigida principalmente a conductores particulares que cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad.

Entre ellos se encuentran:

Contar con identificación oficial vigente

Presentar comprobante de domicilio

Tener la Clave Única de Registro de Población (CURP)

No contar con sanciones o antecedentes que impidan obtener este tipo de licencia

Cubrir el pago correspondiente establecido por la autoridad

En algunos casos, quienes tramitan por primera vez deberán acreditar la evaluación o curso que determine la Secretaría de Movilidad.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en CDMX?

El proceso puede comenzar mediante la plataforma digital habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México, donde se agenda una cita y se genera la línea de captura para realizar el pago.

Posteriormente, el solicitante deberá acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida para concluir el trámite y recibir la licencia permanente.

Las autoridades recomiendan revisar previamente que todos los documentos estén vigentes para evitar contratiempos el día de la cita.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente?

El costo oficial para obtener la licencia permanente en CDMX es de $1,500 pesos, pago que debe realizarse antes de acudir al módulo asignado.

Una vez emitida, el documento no requiere renovaciones periódicas, una de las principales razones por las que miles de personas han decidido tramitarla durante este programa especial.

¿Conviene esperar o hacer el trámite cuanto antes?

Aunque todavía faltan algunos meses para que concluya el programa, la alta demanda ha provocado una importante afluencia en los módulos de atención y en el sistema de citas.

Por ello, especialistas recomiendan no dejar el trámite para las últimas semanas del año, ya que conforme se acerque la fecha límite es probable que aumente el número de solicitudes y los tiempos de espera.

Con el cierre programado para el 31 de diciembre de 2026, esta será la última oportunidad para quienes buscan contar con una licencia permanente y evitar futuras renovaciones de su permiso para conducir en la capital del país.