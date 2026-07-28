Texcoco inauguró el Festival Internacional de Avistamiento de Luciérnagas Texcoco 2026

FILT 2026

El Gobierno Municipal de Texcoco, en coordinación con la Dirección de Turismo, inauguró el Festival Internacional de Avistamiento de Luciérnagas Texcoco 2026 (FILT 2026), una de las experiencias ecoturísticas más importantes de la montaña de Texcoco.

Para celebrar la inauguración de este evento se llevo a cabo un evento artístico en Ecoparque de San Miguel Tlaixpan y una carrera ciclista. Durante el acto se contó con la presencia de el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Yesenia Armas Tobón y demás autoridades estatales.

También participaron el ballet folclórico y artesanos de Xalapa y Cuetzalan, Veracruz, así como el grupo de Danza Convergencias.

Rosana Espinoza Olivares, directora de Turismo en Texcoco, fue la encargada de dar la bienvenida al FILT 2026, destacando la importancia de preservar los bosques y santuarios naturales que albergan a esta especie, además de reafirmar el compromiso del municipio con el desarrollo sustentable y el turismo responsable.

El ingeniero Sergio García Crosbi resaltó la importancia de las luciérnagas en el ecosistema forestal, ya que su presencia es indicador de un entorno sano y en equilibrio. Por ello, recomendó a los visitantes seguir las indicaciones: no hacer ruido, no encender luces ni teléfonos celulares, además de no intentar atraparlas.

Al tomar la palabra, Alejandro Santiago Sánchez Vélez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, señaló que en los bosques de Texcoco se han identificado más de 70 variedades de aves y 100 especies de mariposas (con más aún por clasificar), lo que forma parte del atractivo turístico de la zona, siempre que se respeten los senderos y se cuide a las especies que habitan el entorno.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez expresó: “Nuestros bosques son un patrimonio natural invaluable. La temporada de luciérnagas no solo representa un atractivo turístico y una derrama económica para nuestras comunidades, sino también una oportunidad para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente”.