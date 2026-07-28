Mexiquenses se sienten más seguros con Mando Unificado en la Zona Oriente del Edomex

Sesión número 141, Mesas de Paz

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señalan que las ocho ciudades del Estado de México evaluadas registraron una mejora en la percepción de seguridad, seis de ellas pertenecen a la Zona Oriente, resultado de la coordinación y trabajo constante que da seguimiento a las Mesas de Paz encabezadas por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Este impacto positivo en la percepción en seguridad se reflejó en Ciudad Nezahualcóyotl que registró la mayor disminución en la percepción de inseguridad, con 14.2 puntos porcentuales, le sigue Atizapán de Zaragoza, con una reducción de 10.8 puntos porcentuales. También reportaron avances Naucalpan, con 9.8 puntos, Ecatepec, con 8.9, Cuautitlán Izcalli, con 6.9, Toluca, con 4.5, Tlalnepantla, con 1.5 y Chimalhuacán, con 1.0 punto porcentual.

El caso de Ciudad Nezahualcóyotl sobresale ya que obtuvo la mayor reducción entre las 91 ciudades del país incluidas en la encuesta, al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento entre marzo y junio de 2026. El INEGI la ubicó como el principal avance nacional en este indicador durante el segundo trimestre del año.

Los resultados demuestran el trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional con despliegue focalizado en colonias prioritarias, así como las acciones tácticas con patrullajes permanentes, puntos de revisión en avenidas principales y ejecución de órdenes de aprehensión.