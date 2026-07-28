Compró una camioneta por Facebook, entregó 140 mil pesos y una camioneta a cambio y descubrió una presunta red de fraude

Camioneta Suburban vendida por Facebook

Lo que comenzó como una oportunidad para emprender un negocio y mejorar los ingresos familiares, terminó en una estafa por más de 300 mil pesos. Angie reunió sus ahorros, y entregó su camioneta a cambio de una unidad anunciada en Facebook, que tras dos días de cerrar el trato, apareció con reporte de robo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La víctima relató a este diario que el 27 de julio concretó la compra luego de que los vendedores aceptaran recibir una camioneta Suburban como parte del pago, cuyo valor se estimaba en 160 mil pesos; además entregó 100 mil pesos en efectivo, realizó dos transferencias bancarias por un total de 40 mil pesos y firmó 16 pagarés por 15 mil pesos cada uno. Ahora, además de sentirse vulnerable por el fraude, vive con la incertidumbre de enfrentar el cobro de los pagarés.

Antes de cerrar el trato, se aseguró haber consultado el estatus de la unidad en el Registro Público Vehicular (Repuve), donde no aparecía con reporte de robo; el papá de una de sus hijas (expolicía, también dijo asegurarse de que no era una fraude). Incluso, tuvo oportunidad de asegurar el vehículo y un día después de la compra, fue de road trip con su familia y pasaron por varias casetas sin contratiempos.

Sin embargo, dos días después la camioneta desapareció del lugar donde la tenía estacionada, una de sus vecinas vio que policías se la llevaron en una grúa; cuando Angie habló al 911 para reportar el suceso, le informaron que dicho vehículo contaba con reporte de robo (cuya denuncia se hizo el 29 de julio, una fecha que ni siquiera ha pasado).

Cuando finalmente logró presentar su denuncia ante las autoridades del MP del municipio de Tultitlán, ahí descubrió que el INE de la mujer que le vendió la camioneta era falsa, pero lo más grave es que ya acumula varias denuncias en el Estado de México por el mismo modus operandi, una de ellas en Tecámac.

Angie recuerda que las personas que la defraudaron no querían recibir transferencias, pero como no les quedó de otra, porque la víctima no logró sacar todo el efectivo de sus cuentas de bancos, finalmente cedieron, pues ellos mismos la acompañaron a retirar el recurso a distintas sucursales.

No sólo eso, ella hasta les invitó algo de comer, “se hicieron pasar por muy buenas personas y yo caí”, recordó entre lágrimas.

La cuenta a la que la víctima depositó el resto del dinero, era de una supuesta amiga de la familia llamada Jack, con el paso de los días, Angie descubrió que el verdadero titular de la cuenta es una mujer cuyo nombre de pila es Leesly Marlen H. Z. (Ello, luego de intentar hacer otro deposito en un cajero).

De acuerdo con información recabada por este diario, la titular de la cuenta tiene 29 años de edad, vive en la alcaldía Gustavo A. Madero y está afiliada al PRD Ciudad de México desde el 2019 (junto con otras dos personas con las que comparte los mismos apellidos: Sinue G. y Mayra I).

Mujer que le vendió la camioneta Suburban

MP programa ampliación de denuncia a más de 2 meses de los hechos

La víctima pretendía incorporar el dato de la titular de la cuenta a la carpeta de investigación que se inició por fraude, pero el Ministerio Público le programó una cita para la ampliación de su denuncia hasta el 7 de septiembre, por lo que esa información aún no ha sido integrada formalmente al expediente.

Angie también entregó a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México videos captados por cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, donde quedaron registradas las tres personas que acudieron a hacer la negociación, recibiendo y contando el efectivo; así como los comprobantes de las transferencias bancarias y diversa documentación relacionada con la compraventa.

A la pérdida económica se suma el miedo. Angie asegura que desde entonces teme por su integridad y la de sus tres hijas, pues quienes la engañaron no solo obtuvieron una copia de su identificación oficial, sino que también conocen su domicilio y las condiciones en las que vive, ya que los recibió en su hogar convencida de que eran personas honradas y que ella hacía una compra legítima.

Mientras la víctima espera poder ampliar su declaración, con una denuncia supuestamente ya en proceso de investigación, lamenta que los responsables continúen estafando a más personas con el mismo modus operandi y, al igual que ella, pierdan lo que han ahorrado durante años.