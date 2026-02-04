Edomex limpia humedal de San Mateo Atenco; recolecta más de cuatro toneladas de residuos sólidos

EdoMéx limpia humedal de San Mateo Atenco; recolecta más de cuatro toneladas de residuos sólidos

El Gobierno del Estado de México recolectó más de cuatro toneladas de residuos sólidos urbanos durante una jornada de limpieza en la zona conocida como Humedal del Norte de San Mateo Atenco.

Los trabajos se realizaron con el objetivo de evitar la contaminación de este espacio natural, fundamental para el equilibrio ambiental de la región y fue encabezada por Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), acompañada por Ana Aurora Muñiz Neyra, Presidenta Municipal de San Mateo Atenco.

La acción se llevó a cabo por una brigada de apoyo del 25 Batallón de Infantería; más de 100 servidoras y servidores públicos estatales y municipales, así como vecinos de la comunidad.

Gracias a la participación ciudadana y a la recolección de residuos sólidos urbanos, se evitan serios problemas de contaminación en los cuerpos de agua que conforman el humedal y en el ecosistema en general.

Las jornadas de limpieza que se realizan de manera permanente en diversas zonas de la entidad, afectadas por la acumulación de residuos, tienen como objetivo prevenir la contaminación del suelo, el agua y el aire, y contribuir al cuidado del medio ambiente y la salud de la población.

La secretaria exhortó a la ciudadanía a disponer adecuadamente de los residuos que se generan, separarlos y participar activamente en dichas acciones destinadas a sanear espacios públicos.