EdoMéx presenta avances para combatir el gusano barrenador.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, presentó los avances en la atención del gusano barrenador del ganado (GBG), en los cuales se detalla que se han impartido más de 30 capacitaciones a cerca de 600 productores, así como la colocación de más de 400 trampas, de un total estimado de mil 500 previstas para la entidad.

Como parte de la estrategia sanitaria para proteger la actividad pecuaria y el patrimonio de las familias productoras, durante el mes de enero, y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y organizaciones ganaderas, se atendieron 75 reportes sospechosos en territorio mexiquense, de los cuales 29 resultaron positivos, uno negativo y 33 permanecen en proceso de confirmación.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué Sacristán fueron los encargado de exponer la información durante una reunión de trabajo en la Ciudad de México.

Se realizaron 20 brigadas integradas por 40 médicos veterinarios atienden los reportes de manera directa; en los casos donde se detectan gusaneras, se toman muestras para su análisis y se canalizan a los enlaces de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Los casos confirmados corresponden principalmente a bovinos (23), además de dos caprinos, dos porcinos, un perro y un caballo, todos con heridas previas a la infestación.

Los municipios con reportes son Amatepec, Luvianos, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tejupilco y Tlatlaya, zonas donde se mantiene vigilancia sanitaria permanente.

Berdegué reconoció el trabajo que realiza el Gobierno de Delfina Gómez para atender esta plaga y anunció el incremento de personal veterinario para reforzar la atención en la entidad.