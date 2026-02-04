Huixquilucan realiza inversión histórica en repavimentación

En un esfuerzo por modernizar la infraestructura vial y atender demandas ciudadanas que llevaban más de una década sin resolverse, el Gobierno de Huixquilucan entregó una obra emblemática de repavimentación en la Avenida Zacamulpa, considerada la más importante de la comunidad en años recientes.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó el acto de entrega de la rehabilitación de esta vialidad, que comprende 3.1 kilómetros de concreto asfáltico y representa una inversión histórica cercana a 26.6 millones de pesos.

La obra incluyó no solo la colocación de nuevo pavimento, sino también trabajos complementarios como la construcción de un tope vehicular, la renivelación de pozos de visita y el balizamiento de banquetas, acciones que atendieron una petición vecinal pendiente desde hace más de 10 años.

Durante su intervención, Contreras Carrasco afirmó que esta es una de las obras de mayor impacto en la localidad debido al alto flujo vehicular que conecta diversos puntos del municipio y facilita el tránsito hacia otras zonas conurbadas del Valle de México. Además, resaltó que el municipio mantiene finanzas sanas y cero deudas, lo que ha permitido distribuir los recursos públicos de manera eficiente para ejecutar obras de calidad sin comprometer la estabilidad económica de Huixquilucan.

“Esta repavimentación es el resultado de una gestión responsable y cercana a la ciudadanía, que escucha y atiende las necesidades de sus habitantes”, señaló la alcaldesa, quien destacó que la rehabilitación de Zacamulpa se suma a otras intervenciones viales realizadas en años anteriores.

Entre estas obras previas están repavimentaciones en calles como Sauces, Nogales y la Avenida Zacamulpa Sur, que en su momento también contribuyeron a mejorar la movilidad urbana y la seguridad de los vecinos.

La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que la Avenida Zacamulpa es una de las arterias más importantes para el municipio debido a su conexión con comunidades internas y su uso frecuente por miles de automovilistas diariamente. Por ello, la intervención no solo mejora el confort de la vialidad, sino que también fortalece la seguridad vial y la competitividad del tejido urbano.

Asimismo, la diputada federal Teresa Ginez Serrano subrayó la importancia de la obra para el desarrollo urbano de la región y el impacto que tendrá en la calidad de vida de los habitantes locales al reducir tiempos de traslado, mejorar la circulación y disminuir el deterioro de vehículos causado por calles en mal estado.

Los habitantes de Zacamulpa y zonas cercanas reconocieron el esfuerzo del gobierno municipal y celebraron la conclusión de una obra que consideran esencial para la seguridad y la conectividad de sus trayectos diarios. Asimismo, expresaron su expectativa de que esta intervención motive más proyectos de infraestructura vial en otras partes del municipio, consolidando una Huixquilucan más moderna, accesible y competitiva.

Con esta inversión histórica, el municipio reafirma su compromiso con obras que responden a demandas sociales, que impulsan el desarrollo urbano y que fortalecen la calidad de vida de los huixquiluquenses.