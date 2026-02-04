Más de 500 mujeres han recibido atención por violencia de género en Cuauhtémoc

Más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido atención directa en la alcaldía Cuauhtémoc a través del programa Reacción Violeta, una estrategia de intervención integral que ofrece acompañamiento legal, psicológico y médico, además de atención inmediata y seguimiento especializado.

De acuerdo con información oficial, entre el 15 de octubre de 2024 y el 3 de febrero de 2026 se brindaron mil 218 asesorías, acompañamientos y seguimientos jurídicos.

De ese total, 961 correspondieron a primeros contactos con la Unidad de la Defensa de las Mujeres y 257 a procesos de seguimiento. Como resultado de estas acciones, se judicializaron 127 carpetas de investigación, 27 personas imputadas se encuentran recluidas y 265 mujeres solicitaron medidas de protección, las cuales fueron otorgadas conforme a la legislación vigente.

En el ámbito de la atención psicológica, durante el mismo periodo se otorgaron mil 692 servicios, de los cuales 314 fueron primeros contactos y mil 378 correspondieron a seguimientos terapéuticos, con el objetivo de ofrecer acompañamiento continuo a las usuarias.

El programa Reacción Violeta opera mediante la activación de equipos multidisciplinarios integrados por personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Auxiliar capacitada, así como por especialistas de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Estos equipos están conformados por abogadas y psicólogas que brindan atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Como parte de la estrategia territorial, entre octubre de 2024 y enero de 2026 se instalaron 381 Puntos Violeta en distintos puntos de la demarcación. Estos espacios funcionan como sitios seguros para la solicitud de información, resguardo temporal y activación inmediata de protocolos de atención, y se localizan tanto en inmuebles públicos como en establecimientos privados.

Las colonias con mayor número de Puntos Violeta son Roma Norte, con 64; Centro, con 54; y Juárez, con 43, debido a su alta afluencia peatonal y actividad comercial. En estos puntos, las mujeres pueden solicitar apoyo directo o acceder, mediante un código QR, a información sobre los tipos de violencia, ámbitos de riesgo y líneas de atención inmediata.

En caso de no contar con un dispositivo móvil, el personal del establecimiento está capacitado para activar los protocolos correspondientes.

De manera complementaria, se capacitó a más de cinco mil personas que laboran en los espacios donde operan los Puntos Violeta, con el fin de fortalecer la detección, atención y canalización de casos de violencia de género.