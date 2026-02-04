Metrópoli

Entre octubre de 2024 y febrero de 2026, el programa Reacción Violeta ha otorgado más de mil 200 atenciones jurídicas y cerca de mil 700 servicios psicológicos

Más de 500 mujeres han recibido atención por violencia de género en Cuauhtémoc

Por Gerardo Mayoral
Más de 500 mujeres han recibido atención por violencia de género en Cuauhtémoc

Más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido atención directa en la alcaldía Cuauhtémoc a través del programa Reacción Violeta, una estrategia de intervención integral que ofrece acompañamiento legal, psicológico y médico, además de atención inmediata y seguimiento especializado.

De acuerdo con información oficial, entre el 15 de octubre de 2024 y el 3 de febrero de 2026 se brindaron mil 218 asesorías, acompañamientos y seguimientos jurídicos.

De ese total, 961 correspondieron a primeros contactos con la Unidad de la Defensa de las Mujeres y 257 a procesos de seguimiento. Como resultado de estas acciones, se judicializaron 127 carpetas de investigación, 27 personas imputadas se encuentran recluidas y 265 mujeres solicitaron medidas de protección, las cuales fueron otorgadas conforme a la legislación vigente.

En el ámbito de la atención psicológica, durante el mismo periodo se otorgaron mil 692 servicios, de los cuales 314 fueron primeros contactos y mil 378 correspondieron a seguimientos terapéuticos, con el objetivo de ofrecer acompañamiento continuo a las usuarias.

El programa Reacción Violeta opera mediante la activación de equipos multidisciplinarios integrados por personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Auxiliar capacitada, así como por especialistas de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Estos equipos están conformados por abogadas y psicólogas que brindan atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Como parte de la estrategia territorial, entre octubre de 2024 y enero de 2026 se instalaron 381 Puntos Violeta en distintos puntos de la demarcación. Estos espacios funcionan como sitios seguros para la solicitud de información, resguardo temporal y activación inmediata de protocolos de atención, y se localizan tanto en inmuebles públicos como en establecimientos privados.

Las colonias con mayor número de Puntos Violeta son Roma Norte, con 64; Centro, con 54; y Juárez, con 43, debido a su alta afluencia peatonal y actividad comercial. En estos puntos, las mujeres pueden solicitar apoyo directo o acceder, mediante un código QR, a información sobre los tipos de violencia, ámbitos de riesgo y líneas de atención inmediata.

En caso de no contar con un dispositivo móvil, el personal del establecimiento está capacitado para activar los protocolos correspondientes.

De manera complementaria, se capacitó a más de cinco mil personas que laboran en los espacios donde operan los Puntos Violeta, con el fin de fortalecer la detección, atención y canalización de casos de violencia de género.

Tendencias