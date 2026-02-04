Rehabilitan Deportivo “Cruz de Mayo” en Tlalmanalco, EdoMex

Siguiendo las actividades que hacen posible el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” se entregó la rehabilitación del Deportivo “Cruz de Mayo”, en Tlalmanalco, espacio que se recuperó a través del Programa de Obra Pública y que beneficia a 49 mil mexiquenses de la región de Los Volcanes.

El proyecto requirió una inversión de 22.4 millones de pesos y durante la entrega, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) declaró que los trabajos abarcaron la renovación del campo de futbol, la colocación de gradas techadas, vestidores para jugadores y árbitros, así como un cercado reforzado con malla ciclónica.

Además este espacio ahora tiene andadores de concreto estampado, áreas de juegos infantiles, ejercitadores y mesas de pícnic para el disfrute de las familias. Se instalaron luminarias solares y mobiliario urbano, junto con un módulo sanitario incluyente que garantiza el acceso universal.

El titular de la Sedui señaló que esta “Obra de la Transformación” es el resultado de un gobierno humanista que escucha y atiende las necesidades de la población.