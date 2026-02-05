Confirma Gobierno del Edomex participación en Primer Simulacro por Sismo del 2026

Amplia Estado de México cobertura del Primer Simulacro por Sismo 2026

El Gobierno del Estado de México informó que en los 125 municipios de la entidad se realizará el Primer Simulacro por Sismo 2026 que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, de manera simultánea con la Ciudad de México.

Se trata de un ejercicio de alcance regional, que refuerza el vínculo colaborativo entre el Estado de México y la CDMX con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias y la gestión del riesgo en el centro del país.

El gobierno mexiquense resaltó que no se activará la alerta sísmica en dispositivos móviles por tratarse de un simulacro regional. Sin embargo, sí se activarán los altavoces del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), instalados en todo el territorio mexiquense.

Tendrá un desarrollo bajo un esquema homologado de alertamiento y activación de protocolos para evaluar y mejorar la capacidad operativa y la preparación de la población en ambas entidades ante un evento sísmico.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gobernadora Delfina Gómez refrenda su compromiso con la prevención, la coordinación interestatal y la construcción de una entidad más preparada ante emergencias.