Caos en la Línea 12 del Metro de CDMX: usuarios reportan saturación y demoras este jueves 5 de febrero

Línea 12 Metro CDMX Usuarios han evidenciado los problemas de la línea dorada del Metro desde tempranas horas de este jueves 5 de febrero

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX enfrenta severas saturaciones y retrasos durante la mañana de este jueves, generando numerosas quejas entre los usuarios que denunciaron esperas prolongadas, andenes abarrotados y un servicio ineficiente. El Metro CDMX, a través de su cuenta oficial en X, reconoció la alta afluencia y atribuyó los problemas a revisiones en las vías, asegurando que se estaban tomando medidas para normalizar el flujo.

Caos en la Línea 12: ¿Qué está pasando este jueves 5 de febrero?

Desde tempranas horas, pasajeros reportaron demoras significativas en estaciones clave como Nopalera, Olivos y otras a lo largo de la ruta que conecta Mixcoac con Tláhuac.

La situación se agravó en estaciones como Tezonco y Periférico Oriente. Por medio de sus redes sociales, múltiples personas hicieron constar de la saturación en estos puntos del trayecto, señalando también el peligro por la alta afluencia.

En múltiples publicaciones, enfatizaron el envío de trenes vacíos para aliviar la demanda y pidieron a los usuarios permitir el cierre de puertas y descender antes de ingresar. Hacia el mediodía, actualizaron: “La Línea 12 opera sin averías; continúa la afluencia alta, el servicio se normaliza de manera gradual y se regula mediante el envío de trenes vacíos”

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores, pero las quejas persisten en redes sociales, donde los pasajeros exigen mejoras en el servicio. El Metro CDMX recomienda monitorear sus canales oficiales para actualizaciones en tiempo real. Esta situación se suma a problemas recurrentes en la Línea 12, que ha enfrentado cierres y rehabilitaciones en años anteriores debido a fallas estructurales.