Metro restablece servicio completo en Línea 2, pero mantiene cerradas siete estaciones

Cambios en la Línea 2 del Metro CDMX: horarios, cierres y todo lo que debes saber para marzo de 2026

Los trenes vuelven a correr entre Tasqueña y Cuatro Caminos, aunque continúan sin servicio estaciones como Chabacano, Viaducto y Zócalo-Tenochtitlan — El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que quedó restablecida la circulación de trenes en toda la Línea 2 del Metro, entre las terminales Tasqueña y Cuatro Caminos.

Con esta medida, quedaron suspendidos los circuitos provisionales que operaban entre Tasqueña y Xola, así como entre Pino Suárez y Cuatro Caminos. También concluyó el servicio de apoyo brindado por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre las estaciones Xola y Pino Suárez.

No obstante, el STC precisó que los trenes continuarán circulando por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin realizar ascenso ni descenso de pasajeros. Estas estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, al igual que Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlan.

La dependencia señaló que a las 22:00 horas volverán a establecerse los tramos operativos Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, junto con el servicio de apoyo de RTP entre Xola y Pino Suárez.

Asimismo, informó que el servicio de la Línea 2 iniciará de manera habitual este viernes a las 5:00 horas, con corridas de trenes entre Tasqueña y Cuatro Caminos.