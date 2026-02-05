Capacitan a especialistas que evaluarán proyectos del Presupuesto Participativo en la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que concluyó la capacitación de las personas que integrarán los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías (ODA), encargados de analizar y determinar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los proyectos comunitarios registrados por la ciudadanía para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

De acuerdo con el organismo, durante dos días de trabajo, las y los especialistas recibieron formación sobre los criterios que deberán aplicar para evaluar las propuestas vecinales, así como sobre los objetivos sociales del Presupuesto Participativo, un mecanismo que permite a las comunidades decidir de manera directa el destino de una parte de los recursos públicos en sus colonias, barrios y pueblos originarios.

En la inauguración de la capacitación, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, señaló que este ejercicio representa una oportunidad para escuchar de manera directa las necesidades y prioridades de la población.

Subrayó que la tarea de los ODA será fundamental para identificar aquellos proyectos que no sólo sean técnicamente viables, sino que también contribuyan a fortalecer la cohesión social y mejorar las condiciones de vida en las demarcaciones.Indicó que el proceso de dictaminación deberá considerar el impacto social de las propuestas y su capacidad para atender problemáticas concretas en las comunidades, desde aspectos básicos de infraestructura hasta acciones que favorezcan la convivencia, la inclusión y el desarrollo comunitario.

or su parte, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez destacó que el Presupuesto Participativo es un ejercicio de carácter ciudadano, en el que las personas promotoras de los proyectos buscan dar respuesta a necesidades reales en sus entornos.

Añadió que la integración de los ODA se realizó mediante un proceso de selección amplio, que incluyó entrevistas y la valoración de la experiencia previa de las y los aspirantes, lo que permitirá fortalecer la calidad de las evaluaciones.

La consejera Maira Melisa Guerra Pulido reconoció el compromiso que asumirán quienes dictaminarán los proyectos, al considerar que su labor impacta directamente en la confianza ciudadana hacia los mecanismos de participación. Señaló que este trabajo contribuye a consolidar prácticas democráticas y a fomentar la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad.

La capacitación abordó temas como el marco general del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, los lineamientos específicos para la dictaminación de los proyectos correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027, y las previsiones contenidas en la Guía Operativa para el uso de los recursos del ejercicio 2025.

También se incluyeron módulos sobre la incorporación de perspectivas ciudadana y de género, así como criterios de inclusión social para pueblos y barrios originarios.

Otros contenidos se enfocaron en el desarrollo comunitario, la reconstrucción del tejido social, las buenas prácticas de deliberación y análisis, y el uso de herramientas técnicas para la evaluación de proyectos. Las sesiones incluyeron casos prácticos para fortalecer las habilidades de las y los dictaminadores ante escenarios reales.

De un total de 155 personas aspirantes, el pasado 24 de enero fueron seleccionadas 80 especialistas que integrarán los ODA en las 16 alcaldías de la capital. La conformación quedó integrada por 48 mujeres, 31 hombres y una persona de género diverso, con el objetivo de garantizar principios de paridad e inclusión. Los órganos quedaron formalmente instalados los días 30 y 31 de enero en cada demarcación.

El proceso de dictaminación de los proyectos ciudadanos se desarrollará del 4 de febrero al 5 de marzo. Los resultados preliminares se publicarán el 10 de marzo tanto en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana como en los estrados de las Direcciones Distritales del IECM.

Posteriormente, del 15 al 18 de marzo, se llevará a cabo la etapa de redictaminación, en la que se revisarán aquellos proyectos que hayan sido considerados no viables, a partir de los escritos de aclaración presentados por las personas promoventes. Los resultados finales se darán a conocer el 22 de marzo en la misma plataforma digital.