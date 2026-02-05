Delfina Gómez respalda la “Operación Enjambre” y la estrategia federal de seguridad

Delfina Gómez tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, respaldó los resultados de la denominada “Operación Enjambre” y la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, luego de los recientes operativos que llevaron a la detención de presidentes municipales y directores de seguridad pública señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución, realizada en la ciudad de Querétaro, la mandataria mexiquense señaló que las acciones emprendidas por las autoridades federales reflejan un esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.

En declaraciones ofrecidas al término del acto protocolario, afirmó que los operativos de seguridad e inteligencia buscan enviar un mensaje de que no habrá impunidad para funcionarios que incurran en actos ilícitos. Subrayó que la aplicación de la ley, sin distinciones, es fundamental para recuperar la confianza ciudadana y avanzar en la construcción de un entorno más seguro.

La gobernadora destacó que los recientes arrestos, entre ellos el del presidente municipal de Tequila, Jalisco, así como de otros alcaldes y mandos policiacos, forman parte de una estrategia integral que pretende desarticular redes de complicidad entre autoridades locales y grupos delictivos.

Señaló que estas acciones se enmarcan en la política nacional de seguridad impulsada por la actual administración federal.

Durante la ceremonia oficial, encabezada por la presidenta de la República, se hizo un repaso de las principales reformas constitucionales impulsadas en los últimos años, con énfasis en aquellas orientadas a fortalecer la justicia social, la soberanía nacional y la igualdad ante la ley.

En el acto también se destacó la vigencia de los principios fundamentales de la Constitución de 1917 y su papel como eje rector de la vida pública del país.

La “Operación Enjambre” ha sido presentada por el gobierno federal como una estrategia coordinada entre diversas dependencias de seguridad e inteligencia para investigar y perseguir redes de corrupción y colusión con el crimen organizado en distintos niveles de gobierno. De acuerdo con las autoridades, los operativos continuarán en diferentes regiones del país como parte del combate frontal a la impunidad.