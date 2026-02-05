Dictan 55 años de prisión a ladrones de repartidor en Edomex

Detenidos Se les impuso una multa de 488 mil 612 pesos. (FGJEM)

Un juez dictó una sentencia de 55 años de prisión en contra de Axel Josué Millán de Blas, Erick Santiago Rodríguez Perrusquia y Pedro Abimael Rangel Ramírez, por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Además, se les impuso una multa de 488 mil 612 pesos; así como el pago de 108 mil 500 pesos por reparación del daño.

El 20 de noviembre de 2024, la víctima, quien laboraba como repartidor de una empresa de paquetería, circulaba a bordo de un vehículo de carga de la marca Ford en calles de la colonia San Pedro Xalpa, en Tlalnepantla, cuando fue abordado por estos criminales, quienes lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a pasarse al área de carga de la unidad privándolo de la libertad para robarle varios paquetes.

La víctima solicitó ayuda a través de un botón de emergencia, lo que alertó a las corporaciones policiacas, quienes lograron la detención de estos sujetos mientras circulaban en calles de dicha colonia.