Huixquilucan faculta a la policía municipal para regular circulación de motocicletas

El municipio de Huixquilucan, Estado de México, dio un paso importante en materia de movilidad y seguridad vial con la publicación y entrada en vigor del Bando Municipal 2026, que incluye nuevas facultades para la policía municipal en la regulación de la circulación de motocicletas en la demarcación. Esta medida fue encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, como parte de las acciones para mejorar el orden vial y la convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública.

El Bando Municipal 2026, que entró en vigor desde el 5 de febrero, contiene diversas disposiciones orientadas a fortalecer la autoridad local en temas relacionados con el tránsito y la seguridad pública. Entre las reformas más relevantes destaca la facultad que ahora tiene la policía municipal para supervisar y regular la circulación de motocicletas dentro del territorio de Huixquilucan, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y ordenado para motociclistas, automovilistas y peatones.

Esta decisión responde a una necesidad municipal de atender algunos de los principales retos viales que enfrentan las autoridades y la población. Las motocicletas son un medio de transporte común en Huixquilucan, pero también han sido señaladas como vehículos que, en ocasiones, circulan sin respeto al reglamento, lo que puede generar riesgos para todos los usuarios de las calles. Para contrarrestar esta situación, la administración local busca tener herramientas normativas claras que permitan actuar de manera eficaz y con fundamento jurídico.

A lo largo de 2025, el municipio implementó operativos de inspección y reordenamiento vial en distintos puntos estratégicos de la demarcación, con la participación de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad. Durante estos operativos se retiraron de circulación casi 1,900 motocicletas que no contaban con la documentación o medidas de seguridad adecuadas, o que incluso tenían reporte de robo, como parte de las acciones preventivas encaminadas a proteger a los usuarios y a reducir los riesgos en las calles.

Las autoridades municipales han explicado que estas acciones no solo están dirigidas a mejorar la seguridad vial, sino también a responder a las demandas de los vecinos que piden mayor orden en las vialidades y cumplimiento de las normas de tránsito. Por ello, además de la regulación del Bando Municipal, el gobierno ha promovido campañas de concientización entre motociclistas para fomentar el respeto a las reglas de tránsito y el uso de equipo de seguridad adecuado.

Con la entrada en vigor del Bando 2026, la policía municipal de Huixquilucan podrá actuar de manera más directa en la supervisión de la circulación de motocicletas. Esto incluye vigilar que los conductores respeten el reglamento, cuenten con la documentación necesaria y cumplan con las medidas de seguridad exigidas por la ley local. Esta facultad adicional forma parte de una política más amplia de movilidad y seguridad que busca beneficiar a toda la comunidad, al tiempo que se redoblan esfuerzos para disminuir accidentes y fomentar una cultura vial más responsable.

En resumen, la actualización del Bando Municipal 2026 en Huixquilucan representa una herramienta clave para fortalecer el orden vial en la demarcación, al otorgar a la policía municipal nuevas facultades para regular la circulación de motocicletas, en beneficio de la seguridad y el bienestar de todos los habitantes.