Morenistas reprueban participación de diputados del PRI y PAN en cumbre contra el narcoterrorismo

Diputados de Morena reprueban participación de legisladores locales en cumbre en EU

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, reprobó que legisladores de oposición se ausentaran en la primera sesión ordinaria del año por participar en una cumbre organizada por la extrema derecha, en Estados Unidos.

El diputado migrante Raúl Torres, perteneciente a la bancada del PAN, y la coordinadora del PRI, Tania Larios, viajaron a Washington, Estados Unidos, para participar en la Cumbre Contra el Narcoterrorismo.

“Yo le pregunto a la clase trabajadora, a la gente de esta ciudad, si a alguien le permiten salirse de su chamba un jueves para irse de viaje”, comentó el vocero de morena, Paulo García.

El legislador, también reprochó que los diputados están participando de un evento organizado por la expresión más conservadora. Y reiteró que los legisladores de Morena están en contra del turismo legislativo.

“Es lamentable que se suman a voces que han sido sumamente denigrantes contra México y las personas migrantes”, dijo.

Y a su vez llamó a tenerle respeto a la responsabilidad que les dio la gente, “nuestro rol es legislar, atender al pueblo... Nos pagan, el pueblo de la ciudad de México, para que demos resultados”.

La coordinadora de Morena, Xóchilt Bravo, coincidió en que la gente paga a los legisladores para que hagan su trabajo legislando derechos, no para que viajen a otros países a participar en dichos eventos.

Precisó que las y los diputados sólo acuden al Congreso dos días a la semana y el resto de los días permanecen en territorio.

Diputado migrante, lamebotas

Xóchilt Bravo aseguró que el legislador no representa a la población migrante, ya que en lugar de defender a los migrantes, se pone de servil con quienes los reprimen.

“¿Han visto cómo agreden en las redadas a nuestros hermanos migrantes? ¿y van de ponerse de serviles con quien lo está haciendo? ¿no les duele que a nuestros hermanos mexicanos los traten de esta manera?... A mí sí“, cuestionó la diputada.

Añadió que los legisladores, “tendrían que representar y defender a los migrantes. No ir de serviles, de lamebotas con quien los reprime”, concluyó al respecto la morenista.

Capitolio, terror de Morena

El legislador Raúl Torres informó días antes de su viaje que se presentaría en la Cumbre Contra el Terrorismo, en Estados Unidos, con el fin de señalar los posibles vínculos de Morena con el crimen organizado y cómo ello afecta la relación de México con dicho país.

A través de redes sociales, el panista aseveró que el Capitolio en Washington es el corazón de la democracia y del debate internacional; un lugar al que “Morena le tiene miedo”, dijo.

“Aquí se defienden las libertades, se dicen las verdades de frente y se representan los intereses de las y los mexicanos con dignidad y sin complejos... México necesita más presencia internacional y menos evasión política”, aseguró.

Tras los dichos de los diputados de Morena, Raúl Torres aseguró que él hace lo que otros legisladores no hacen, que es generar soluciones a la relación bilateral.

“Nosotros como si podemos estar en Estados Unidos, vamos a seguir denunciando lo que ustedes son”, comentó al señalar que a Morena le gusta defender narcodictaduras como la de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Raúl Torres informó que participó, junto con la diputada Tania Larios, en actividades y reuniones que buscan cambiar la narrativa de la relación de México con Estados Unidos y el grave riesgo democrático que representa la reforma política tipo “Lay Maduro”.

“Desde una visión responsable, plural y estratégica, trabajamos para que la voz de las y los mexicanos en el exterior sea escuchada y respetada en la agenda bilateral”.