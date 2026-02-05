Metrópoli

Más de 2 mil 200 toneladas de basura retiradas y vehículos infractores al corralón

Ponen en marcha el operativo “Rastrillo Social” en Ecatepec

Por Giovanna Morales Gómez
Operativo "Rastrillo Social"

Con el programa “Rastrillo Social”, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, invitó el miércoles 4 de febrero a los comerciantes para ordenen y liberen las banquetas para dejar pasar a los peatones, ya que las vialidades invadidas obligaba a los peatones a caminar por el arroyo vehicular.

Cisneros Coss mencionó que el programa se ha realizado en las avenidas R-1, Lechería-Texcoco, Circunvalación Sur, Adolfo López Mateos, Nacional y Boulevard de los Aztecas, entre otras; donde fueron recolectadas más de 2 mil 200 toneladas de basura y los vehículos abandonados fueron enviados al corralón.

“En las noches se instalan puestos hasta de seis metros en San Carlos y no puede pasar. Va a haber dialogo con todos los comerciantes, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a llegar a buenos términos porque quiero que estén conscientes que no queremos afectarlos, pero que tenemos que pensar también en el peatón y aquí viven muchos vecinos que nos están súper reclamando que no hay zonas peatonales liberadas. Entonces necesitamos que nos ayuden”, expresó la alcaldesa al llevarse a cabo el operativo en la Avenida Río Bravo de la colonia Nuevo Laredo.

La funcionaria se comprometió a repavimentar la avenida Río Bravo para la mejora de tránsito y exhortó a la población a no tirar basura y conservar las plantas que sembró un vecino en las guarniciones.

