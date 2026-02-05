Ponen en marcha el operativo “Rastrillo Social” en Ecatepec

Operativo "Rastrillo Social"

Con el programa “Rastrillo Social”, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, invitó el miércoles 4 de febrero a los comerciantes para ordenen y liberen las banquetas para dejar pasar a los peatones, ya que las vialidades invadidas obligaba a los peatones a caminar por el arroyo vehicular.

Cisneros Coss mencionó que el programa se ha realizado en las avenidas R-1, Lechería-Texcoco, Circunvalación Sur, Adolfo López Mateos, Nacional y Boulevard de los Aztecas, entre otras; donde fueron recolectadas más de 2 mil 200 toneladas de basura y los vehículos abandonados fueron enviados al corralón.

“En las noches se instalan puestos hasta de seis metros en San Carlos y no puede pasar. Va a haber dialogo con todos los comerciantes, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a llegar a buenos términos porque quiero que estén conscientes que no queremos afectarlos, pero que tenemos que pensar también en el peatón y aquí viven muchos vecinos que nos están súper reclamando que no hay zonas peatonales liberadas. Entonces necesitamos que nos ayuden”, expresó la alcaldesa al llevarse a cabo el operativo en la Avenida Río Bravo de la colonia Nuevo Laredo.

La funcionaria se comprometió a repavimentar la avenida Río Bravo para la mejora de tránsito y exhortó a la población a no tirar basura y conservar las plantas que sembró un vecino en las guarniciones.

