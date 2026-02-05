PT propone crear espacios dignos de espera en hospitales

Familiares de pacientes instalan lugares de espera improvisados en hospitales

Con el objetivo de humanizar la atención hospitalaria y reconocer el papel fundamental de quienes acompañan y cuidan a pacientes durante procesos médicos, el diputado Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para incorporar el enfoque de cuidados en la atención hospitalaria, mediante la creación de espacios dignos de estancia y espera.

El promovente de la iniciativa fue el coordinador del PT, Ernesto Villarreal Cantú, quién señaló que miles de personas permanecen durante horas, e incluso noches completas, en espera de familiares hospitalizados, sin contar con condiciones adecuadas de resguardo, descanso o información.

El legislador aseguró que es indispensable que el Estado reconozca la labor de quienes esperan a sus enfermos y garantice condiciones mínimas de dignidad.

“En muchos casos, la falta de infraestructura obliga a esperar en banquetas, pasillos o espacios improvisados, generando desgaste físico, emocional y riesgos sanitarios”.

La iniciativa plantea establecer en la Ley de Salud la obligación de las instituciones médicas públicas de habilitar áreas adecuadas de espera y estancia, con condiciones básicas de seguridad, accesibilidad y confort, integrando esta infraestructura como parte de una atención verdaderamente integral y humana.

El proyecto se alinea con la construcción del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México, al reconocer jurídicamente a las personas cuidadoras como parte de la red social que sostiene la atención hospitalaria.

La iniciativa también incorpora una perspectiva de género, al reconocer que históricamente las labores de cuidado recaen de manera desproporcionada en mujeres —madres, hijas, esposas o cuidadoras— quienes enfrentan mayores cargas físicas y emocionales durante el acompañamiento hospitalario.