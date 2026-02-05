Refuerzan seguridad y orden en Tlalnepantla con operativos permanentes

En el municipio de Tlalnepantla se mantienen operativos permanentes en distintos puntos considerados prioritarios, con el objetivo de fortalecer la seguridad, recuperar el orden en el espacio público y prevenir delitos de alto impacto. Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno municipal en coordinación con autoridades estatales.

Como parte de estos operativos, se han instalado cercos de seguridad en diversas zonas del municipio para retirar el comercio irregular de alcohol, una de las problemáticas que más afecta la tranquilidad de los vecinos y propicia situaciones de riesgo, especialmente en espacios públicos y vialidades de alta afluencia. Autoridades señalaron que la venta clandestina de bebidas alcohólicas suele estar relacionada con riñas, faltas administrativas y otros delitos, por lo que su erradicación es prioritaria.

Los cercos de seguridad permiten a las autoridades delimitar áreas específicas, revisar establecimientos y retirar a vendedores que no cuentan con los permisos correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el uso de los espacios públicos sea ordenado y seguro para peatones, familias y comerciantes formales.

De manera paralela, el gobierno de Tlalnepantla, en coordinación con la Policía Estatal y la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, activó el Operativo de Alto Impacto. Este dispositivo contempla la presencia estratégica de elementos de seguridad en avenidas principales, colonias con mayor incidencia delictiva y puntos de acceso y salida del municipio.

El Operativo de Alto Impacto incluye la instalación de filtros de inspección vehicular, donde se revisa la documentación de automóviles y motocicletas, así como el estatus legal de las unidades. El objetivo principal es prevenir el robo de vehículos, uno de los delitos que más afecta a la población y que genera una sensación de inseguridad entre los habitantes.

Además, estos filtros permiten detectar conductas sospechosas y evitar la comisión de delitos de alto impacto, como asaltos, portación de armas o traslado de objetos ilícitos. Las autoridades informaron que estas acciones se realizan de manera aleatoria y constante, lo que contribuye a inhibir actividades delictivas.

Vecinos de distintas colonias han señalado que la presencia policial genera mayor tranquilidad y confianza, ya que se observa una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo. Comerciantes formales también han manifestado su respaldo a los operativos, al considerar que ayudan a mantener condiciones equitativas y ordenadas para quienes cumplen con la ley.

El gobierno municipal reiteró que estos operativos no son acciones aisladas, sino parte de una estrategia permanente para mejorar la seguridad en Tlalnepantla. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades, respetar las disposiciones y denunciar cualquier actividad ilícita.

Con estas acciones, Tlalnepantla busca avanzar hacia un municipio más seguro, ordenado y con mejores condiciones de convivencia para todas y todos sus habitantes.