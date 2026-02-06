PAN propone remover Copacos por faltas injustificadas

Presentan manual para capacitar a integrantes de COPACOS en la Ciudad de México

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que busca garantizar el funcionamiento efectivo de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y fortalecer la representación vecinal en la capital del país.

La propuesta fue presentada pro el diputado Ricardo Rubio, quien detalló que con ella se pretende trazar objetivos para la remoción de integrantes de las Copaco cuando incumplen con obligaciones básicas del cargo, específicamente cuando no tomen protesta de ley o cuando falten a tres sesiones consecutivas sin justificación.

El panista señaló que se trata de situaciones que actualmente generan falta de quórum e inoperancia en estos órganos ciudadanos.

Afirmó que las Copaco son uno de los mecanismos de democracia participativa más cercanos a la ciudadanía, pero su efectividad se ve comprometida cuando no existen reglas claras para garantizar su operación continua.

“Cuando una Copaco no puede sesionar porque hay integrantes que no asumen su responsabilidad, no se trata de un problema administrativo, sino de colonias enteras que se quedan sin voz y sin representación efectiva”, afirmó.

Ricardo Rubio también destacó que la iniciativa no es punitiva ni discrecional, sino que busca brindar certeza jurídica, responsabilidad y orden, respetando en todo momento el derecho de audiencia de las personas integrantes y garantizando que las vacantes se cubran conforme a los mecanismos previstos en la ley.

Asimismo, recordó que información pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México muestra que la mayoría de las Copaco cumplen con su función, por lo que la reforma tiene como finalidad evitar que incumplimientos aislados frenen el trabajo comunitario y la participación vecinal.

“La participación ciudadana es un derecho, pero también implica una responsabilidad pública. Esta iniciativa fortalece a las Copaco, dignifica su labor y protege la confianza de las vecinas y los vecinos en los mecanismos de participación”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a acompañar esta reforma, al considerar que contribuye a una democracia local más eficaz, cercana y funcional, con reglas claras que permitan que la participación ciudadana realmente incida en la vida pública de la Ciudad de México.