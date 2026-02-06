Proponen capacitación judicial obligatoria para atender casos de violencia vicaria

La violencia vicaria es un tipo de violencia ejercida por un progenitor que causa daño utilizando a sus hijos

El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para impartir capacitación judicial obligatoria para evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia vicaria y garantizar una impartición de justicia con perspectiva de género.

La Ciudad de México concentra más del 15% de los casos de violencia vicaria a nivel nacional.

El promovente de la iniciativa fue el diputado Alberto Vanegas, quien detalló que la violencia vicaria es una forma de violencia machista en la que el agresor utiliza a terceras personas —principalmente hijas e hijos— como instrumento para ejercer control y causar daño a la mujer, a través del abuso emocional, la intimidación y el condicionamiento psicológico de las infancias.

Destacó que en los casos más graves, esta violencia puede derivar en la pérdida de la custodia, daños físicos o incluso la muerte de niñas y niños.

Vanegas lamentó que el desconocimiento de este tipo de violencia provoca revictimización, “y cuando no se atiende con perspectiva de género, el Estado falla”.

También recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que el artículo 35 establece la obligación del Poder Judicial de impartir justicia con perspectiva de género.

Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada, que todas las autoridades jurisdiccionales deben juzgar con esta perspectiva; no obstante, apuntó, en la práctica persiste una brecha debido a la falta de una obligación expresa de capacitación especializada.

Iniciativa plantea dos ejes

La iniciativa plantea dos ejes centrales; el primero consiste en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer como obligatoria la capacitación de juezas y jueces en perspectiva de género, feminicidio, violencia vicaria y derechos de niñas, niños y adolescentes, y que dicha formación sea un requisito para su evaluación, ratificación y promoción”, explicó.

El segundo eje propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que el Gabinete de Igualdad, las dependencias del gobierno capitalino, las alcaldías y la Secretaría de las Mujeres incorporen de manera obligatoria estas capacitaciones y acciones especializadas en sus planes, programas y políticas de prevención y atención.

“Con estas reformas se busca cerrar el círculo: formación judicial, coordinación institucional y política pública preventiva, pues, dijo, no se trata solo de sancionar, sino de prevenir, detectar y proteger a tiempo”, afirmó.

Vanegas Arenas aseveró que continuar legislando contra este tipo de violencias es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas.