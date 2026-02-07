Habrán mastografías, laboratorio de semillas y ginecología en la Utopía del Maíz

Evento Supervisión de la Utopía del Maíz. (Especial)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, supervisó los avances de la “Utopía del Maíz”, en el pueblo de Topilejo de la alcaldía Tlalpan.

En 44 mil metros cuadrados, este espacio contará con actividades relacionadas con muchas actividades del maíz.

Por ejemplo, un laboratorio de semillas, así como tres salones de usos múltiples que permitirán a la Secretaría del Medio Ambiente desarrollar talleres y actividades con este grano.

En esta Utopía también se tendrán sitios dedicados al cuidado de la salud, con un laboratorio clínico, consultorios para consulta general, odontología y ginecología.

El lugar contará con un mastógrafo, junto a servicios de prevención de citología y dental.

Para los adultos y adultas habrá atención integral, con una Casa de Día, es un espacio central para que se sientan muy cómodos.

Tendrán zonas de sanitarios, comedor y un consultorio geriátrico para que puedan ser atendidos. Asimismo, dispondrán de una pequeña terraza para realizar actividades o reposar.

Adicionalmente, la Utopía del Maíz tendrá 14 lavadoras.

Los padres y madres podrán dejar a las niñas y niños provisionalmente, en la guardería, actividad vinculada a las mujeres y al Sistema Público de Cuidados.

Para la rehabilitación física, se construye un espacio con mobiliario para ejecutar terapias con agua, en la que los vecinos y vecinas de Topilejo podrán descender.

En la Utopía del Maíz se mantendrá el futbol como una actividad que ya se realizaba en el deportivo. Antes se contaba con un foro para charrería, que se convertirá en un foro cultural, con una cubierta, con una gradería y con un gran escenario para actividades diversas que se puedan desarrollar.

Y con otros deportes, como frontón, una multicancha, skatepark, cancha de tenis, jaulas de bateo y voleibol de playa.

También canchas de tenis, canchas de pádel y skatepark y un parque para perros.

En la zona de juegos infantiles, algunos serán rehabilitados y otros nuevos. El auditorio tendrá capacidad para 400 personas.

Con todo, se implementará la agencia del empleo.

“En homenaje a Topilejo, a la producción de maíz, a la zona de conservación, en homenaje a esta planta milenaria que nos da de comer todos los días y también me da gusto decir que estamos organizándonos con los productores para que más tortillerías de maíz nativo de la ciudad puedan abrirse a partir de Topilejo. Todo eso se va entrelazando, se va construyendo de manera global”.

“La siguiente Utopía en Tlalpan, tenemos la de Independencia, la que es un gran espacio, que hay que ir, porque ahí va a estar una estación del Cablebús y tiene también miles de metros, no tan grande como esta, 10 mil metros, pero que todo cabe en un espacio urbano sabiéndolo acomodar, y va a estar muy bien, porque si algo le falta a Tlalpan, es espacio público”, prometió Clara Brugada.