Instala Gobierno del Estado de México 450 puntos de vacunación contra el sarampión

Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades evitables, el Gobierno del Estado de México puso en marcha la Campaña Estatal de Vacunación, mediante la instalación de 450 puntos de vacunación en todo el territorio mexiquense. Esta jornada se llevará a cabo del 7 al 15 de febrero, con especial énfasis en la prevención del sarampión y en la aplicación de esquemas básicos de vacunación, principalmente en niñas y niños.

De acuerdo con autoridades estatales, esta acción se realiza por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte de una estrategia interinstitucional que busca fortalecer la salud pública y garantizar el acceso a las vacunas para la ciudadanía. A través de la Secretaría de Salud, se coordinan esfuerzos entre distintas instituciones del sector para asegurar una amplia cobertura en todos los municipios.

La titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, informó que esta campaña tiene como propósito proteger a las y los mexiquenses frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Destacó que contar con esquemas completos es fundamental para reducir riesgos de contagio y evitar brotes que puedan afectar, principalmente, a la población infantil.

Las ubicaciones de los 450 puntos de vacunación pueden consultarse en la página oficial https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion, donde la ciudadanía podrá encontrar el módulo más cercano a su domicilio. Las autoridades recomendaron acudir con la Cartilla Nacional de Salud, ya que este documento permite verificar qué vacunas hacen falta y facilita el seguimiento médico. En caso de no contar con ella, se puede presentar una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Con base en estos documentos, el personal de salud podrá revisar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, además de aplicar otras dosis disponibles. Para esta jornada se ha dispuesto personal médico y de enfermería de todas las instituciones que conforman el sector salud estatal, lo que permitirá brindar atención ordenada y eficiente.

Macarena Montoya reiteró el llamado a la población a participar activamente en esta campaña y a no dejar pasar la oportunidad de protegerse. Señaló que se contará con diversos biológicos, por lo que es importante que madres, padres y tutores lleven a sus hijas e hijos a módulos correspondientes.

Además de los puntos temporales, las vacunas también se aplicarán de manera regular en los Centros de Salud y Unidades Médicas de instituciones como IMSS-Bienestar, IMSS ordinario, ISSSTE e ISSEMYM, lo que amplía las opciones para que la población acceda al servicio.

La Secretaría de Salud subrayó que la vacunación es una tarea prioritaria para el Gobierno del Estado de México. En el caso específico del sarampión, informó que en la entidad se han aplicado más de 1.6 millones de dosis, lo que refleja el trabajo constante de las autoridades para cuidar del bienestar y la salud de las familias mexiquenses.