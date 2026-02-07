Invitan al Bazar de San Valentín para impulsar a mujeres emprendedoras en Naucalpan

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento, la autonomía económica y el binestar de las mujeres, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), invita a la ciudadanía al Bazar de San Valentín de Mujeres Emprendedoras Naucalpenses, que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero, en el Patio Central del Palacio Municipal.

Este evento se desarrollará en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en las instalaciones ubicadas en en Avenida Juárez número 39, fraccionamiento El Mirador, en Naucalpan de Juárez. El bazar busca convertirse en un espacio de encuentro donde las msujeres emprendedoras puedan mostrar y comercializar sus productor, al mismo tiempo que reciben herramientas para fortalecer sus proyectos personales y profesionales.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de actividades forman parte de una estrategía para impulsar el talento local femenino, generar rededes de apoyo y promover independencia económica de las muejres, lo cual contribuye a una sociedad más justa e igualitaria. Además, el bazar se enmarca en las actividades conmmorativas del mes del amor y la amista, destacando el valor del trabajo colaborativo y solidario.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de un calendario de actividades diseñado para ofrecer información, aprendizaje y recreación. El programa iniciará de 10:00 a 11:00 horas con una presentación musical , que dará un ambiente festivo al evento. Posteriormente, de 11:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo la inauguración oficial del bazar.

Más adelante, de 12:00 a 13:00 horas, se impartirá una plática financiera, enfocada en brindar conocimientos básicos para la administración del dinero y el fortalecimiento de los negocios. De 13:00 a 14:00 horas, se ofrecerá un curso de primeros auxilios, una actividad de gran utilidad tanto para la vida diaria como para los espacios de trabajo.

El programa continuará de 14:00 a 15:00 horas con un taller de chocolatería, donde las participantes podrán aprender técnicas básicas relacionadas con este producto, ideal para la temporada de San Valentín. Finalmente, de 15:00 a 16:00 horas, se realizará una clase de zumba, con la que se dará el cierre al evento, promoviendo la activación física y la convivencia.

El Instituto de las Mujeres Naucalpenses destacó que este bazar no solo es una oportunidad para adquirir productos locales, sino también un espacio para reconocer el esfuerzo, la creatividad y la capacidad emprendedora de las mujeres del municipio. Asimismo, se informó que para mayores detalles las personas interesadas pueden comunicarse al 55 8789 5483.