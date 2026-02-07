Levantan 18 infracciones a automovilistas en calles de Santa Fe

Operativo Los oficiales establecieron un dispositivo en el cruce de la avenida Vasco de Quiroga e Isaac Costero, Vasco de Quiroga y Guillermo Haro. (SSC)

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) levantó 92 infracciones por no respetar el Reglamento de Tránsito en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, durante el operativo “Salvando Vidas” y “Recuperación de Espacios”.

Igualmente, se tomaron 10 garantías de pago y fueron remitidas ocho motocicletas a un depósito vehiculares por no contar con la documentación correspondiente.

Esto con el fin de salvaguardar la integridad física de automovilistas, motociclistas y peatones, así como para garantizar la conducción segura y evitar incidentes viales.

Los oficiales de Tránsito establecieron un dispositivo integral en la zona vial que comprende el cruce de la avenida Vasco de Quiroga e Isaac Costero, Vasco de Quiroga y Guillermo Haro y en la avenida Santa Fe y Antonio Duvali, así como en la avenida San Jerónimo y Cataratas, la calzada De los Leones y la avenida México.

De igual forma, se estableció el Dispositivo de Recuperación de Espacios” en las inmediaciones de distintas plazas comerciales ubicadas en la calle 16 y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Toltecas; en la avenida Revolución y Alfonso Caso, de la colonia Los Alpes; en la avenida Revolución e Insurgentes; y en la calle Cóndor, entre la avenida Revolución y el Periférico, en la colonia Los Alpes, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de libre tránsito de peatones y conductores.