Parquímetros CDMX: ¿Funcionan y cobran este 15 de septiembre? ¿Funcionan y cobran este 15 de septiembre? (Isabel Mateos Hinojosa)

De acuerdo con información oficial del Sistema de Parquímetros ecoParq, el día 15 de septiembre todas las zonas con parquímetro en Ciudad de México operarán de manera normal.

Sin embargo, los labores de parquímetro quedarán suspendidos el miércoles 16 de septiembre y reanudarán labores el 17 de septiembre.

¿Cuál es el horario de los parquímetros?

Todas las máquinas de parquímetros empiezan sus laboras a las 8:00 horas y terminan a las 20:00 horas de lunes a viernes.

La zona de Polanco mantiene un horario ampliado de miércoles a sábado de 20:00 a 1:00 horas del siguiente día. Está delimitado a la zona de Arquímedes, Horacio, Molière y Reforma.

Mientras que la zona Roma-Hipódromo maneja un horario diferente de jueves a sábado de 8:00 a 1:00 horas del día siguiente.

¿Cuál es la tarifa y cómo puedo pagar los parquímetros en las zonas ecoParq?

La tarifa actual es de $3.40 pesos por cada 15 minutos y de $13.60 pesos por hora.

El pago puede realizarse con monedas y a través de la app Parkum, registrándote y recargando saldo para pagar.

Asimismo, si el vehículo cuenta con placas de discapacidad emitidas en la CDMX, no está obligado a pagar por el estacionamiento en la vía pública.

¿Cómo funcionan los parquímetros?

Después de estacionar el vehículo en los lugares designados hay que identificar la máquina correspondiente al área.

Posteriormente se debe presionar el botón verde que enciende el parquímetro, se debe introducir los datos de la placa, confirmar y realizar el pago correspondiente al tiempo deseado.

Para finalizar es necesario volver a presionar el botón verde para imprimir el ticket y colocarlo de manera visible en el tablero de vehículo.

Si es necesario más tiempo, se deberá repetir el mismo proceso.

En caso de utilizar la aplicación Parkum, hay que introducir el tiempo requerido y realizar el pago correspondiente, puede agregarse más tiempo en la misma app.