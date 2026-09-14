Edomex capacita a servidores públicos para agilizar trámites de desarrollo urbano enfocados a la industria

Con el objetivo de agilizar procesos administrativos y fortalecer la transparencia, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), capacitó a personas servidoras públicas de 11 municipios del Valle de México y de la Zona Oriente en la aplicación del marco normativo y la homologación de criterios para trámites urbanos.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, enfatizó que este esfuerzo respalda a las autoridades locales en sus facultades normativas con acompañamiento técnico de la Sedui para que la dictaminación y expedición de permisos sea más ágil, coordinada y con certeza jurídica para todos.

En el Taller Desarrollo Urbano Enfocado a la Industria, participaron más de 50 servidores públicos de áreas como desarrollo y planeación urbana y encargadas de la gestión territorial de Tepotzotlán, Tultitlán, Tequixquiac, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Nextlalpan, Tultepec, Tonanitla, Huehuetoca, Coyotepec y ⁠Texcoco.

Esta actividad se desarrollo dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y se enfocó en brindar fluidez a la gestión municipal del suelo, usos, destinos, licencias y control urbano, la Evaluación Técnica de Impacto en Materia Urbana, así como proyectos industriales y comerciales de alto impacto.

El Gobierno estatal contribuye, desde su ámbito de actuación, a que los procedimientos sean más sencillos, claros y accesibles, para garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice con estricto orden territorial y pleno apego a la ley.

La agilización y constante mejora de la tramitología urbana genera un impacto positivo directo en la ciudadanía y en la vida comunitaria. Las familias mexiquenses se benefician con mejores entornos urbanos y fuentes de trabajo cercanas cuando los proyectos industriales se detonan con planificación territorial.